El 21 de febrero de 1924, el dictador español Miguel Primo de Rivera clausuró el Ateneo de Madrid y desterró al escritor Miguel de Unamuno, luego de destituirlo de su cátedra en la Universidad de Salamanca.

El 6 de abril de ese año se realizaron comicios generales en Italia, en las cuales resultó electo Benito Mussolini con las dos terceras partes de las cámaras.

Dos meses después, el 10 de junio, el diputado socialista Giacomo Matteotti fue secuestrado y asesinado por militantes fascistas italianos.

Ese mismo mes, el 30 de junio, el poeta judío Jacob Israël de Haan fue asesinado a tiros en Jerusalén por el sionista radical Avraham Tehomi.

Cien años después, en este 2024, las cosas no parecen ser distintas. La atleta española Ana Peleteiro, quien nació en Galicia pero es afrodescendiente de padre desconocido, ha sido objeto de ataques racistas desde que, a principios de este mes, comenzó a crear contenido para sus redes sociales. Dichas agresiones, paradójicamente, se intensificaron luego de ganar esta semana la medalla de oro del Campeonato Europeo de Atletismo.

Esta misma semana, en el acto de graduación de una secundaria en Baraboo, Wisconsin, EEUU, un padre empujó al supervisor del distrito escolar, Rainey Briggs, hasta hacerlo abandonar el recinto. ¿La razón? Briggs es afroamericano y el padre, en un acto racista, no quiso que su hija le estrechara la mano al docente.

El pasado 9 de junio, en las elecciones del Parlamento Europeo, la extrema derecha avanzó como nunca en las últimas décadas. ¿En cuáles países se registró el avance más importante de la extrema derecha? En Francia, Italia y Alemania, naciones que han intensificado sus políticas antimigrantes.

Asimismo, desde octubre de 2023 hasta la fecha, más de 14.000 niños han muerto, víctimas de los bombardeos de Israel, según la organización internacional Save The Children.

Sobre esto último, solo tenemos una esperanza que nació en el propio 1924. Ese año, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, la cual reconoció y afirmó, por primera vez, la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas.

Por favor, en lo que queda de 2024, no más fascismo, no más racismo y, sobre todo, no más muertes de infantes. Y desde nuestro lugar, para entender esta situación, la única salida es la educación y el pensamiento crítico.

IG: @ajnunez_profesor