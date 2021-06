20 años de fracasos

Si calificaran nuestra maestría en materia de negociación, desde el año 2002, hasta el 2018, en esta asignatura, no recibiríamos buenas notas.

No hemos evaluado nuestra experiencia y poco, aprendido de ella.

Solo acusaciones por deficiencias de uno y otro lado.

Axioma: Sí, al término de una negociación, culpo al otro del fallo, -dicen los estudiosos del asunto-, modestamente, se debe reconocer que cometimos errores.

Intuyo, iniciamos procesos, sin presentir posibles crisis. Nadie las imaginó. Error de previsión.

Fallas reiteradas al planificar negociaciones: Ej. no saber escoger facilitadores; mediadores y garantes del tercer costado de la mesa.

Peor, si hubo terceros no los respetamos. Ni definimos claramente, sus roles. La ambigüedad se produce porque a los actores no se les delimitaba como participar. No fijamos áreas precisas, ni conductas deseables.

Cuando se acordó, las “redes sociales” los juzgaron, por sesgo político: Jimmy Carter, José Luís Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos, Leonel Fernández, Andrés Pastrana.

Las imprecisiones desvirtúan los procesos y obstaculiza el avance en puntos trascendentes de la agenda.

Caso extraordinario de mala conducta, el proceso de 2014, que comenzó con una reunión de seis horas que se convirtió en una terapia, hostil y desenfocado. Que negó espacio a los mediadores.

En otros, casos, 2016, el Papa ofreció de mediador. En días posteriores, los desacuerdos entre miembros G4 de la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- aprobó un referendo revocatorio contra Maduro. Esta desafuero desmotivó al Vaticano. Así, el proyecto revocatorio y la mediación del Papa quedó sin efecto.

Falencia de los procesos pasados es ​​carecer de un marco previo. Eso motivó disonancia entre partes, y al interior de los equipos. Al contrario, definirlo, genera, estilos mas, humanizados, y productivos en la medida que avanzan los encuentros.

Ejemplo República Dominicana, los mediadores internacionales nórdicos ayudaron a crear una estructura más robusta al convenir un marco inicial que se utilizó para guiar las discusiones. El proceso de Oslo / Barbados fue, con mucho, el más sofisticado e incluyó una agenda previamente acordada con seis enfoques y 56 sub puntos.

Las condiciones políticas y sociales del país continúan deteriorándose. Síntesis: sólo una negociación, bien mediada, facilita soluciones viables a la crisis.