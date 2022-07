Los salarios de hoy

En el ámbito de las trabajadoras y los trabajadores el debate sobre el salario es permanente e inevitable, pues con cada quincena llega la mitad y hay que dar un paso a la santidad, para hacer milagros. En los últimos años el salario no es suficiente, así que las otras fuentes de manutención han cobrado relevancia, de tal manera que aquel familiar en el exterior o el negocio alterno, son imprescindibles. Para el que envía o la que envía desde el exterior, la situación no es sencilla, pues la situación económica mundial afecta muchas economías y ello reduce los aportes a sus familiares en tierra nacional y la dinámica de la economía de nuestro país, hace que reinventarse en los “emprendimientos” sea una constante. Y no hablemos de los que caen en la tentación de la corrupción, en lo público o en lo privado, con el argumento de: “la vaina está jodida y algo hay que hacer”.

Los trabajadores y las trabajadoras en el sector privado en este momento tienen mejores ingresos, en relación al conjunto, pues las políticas de retención de personal, obligan a hacer más atractivo las ofertas de trabajo y cuando se es muy calificado, aumenta la cantidad ofrecida. Sin embargo, esto va acompañado de exigencias, muchas de ellas fuera de la norma laboral vigente, lo que hace que se gane más, pero con sacrificios.

En el sector público, la cosa es diferente pues los salarios dependen del tabulador para los funcionarios y las funcionarias, además de variaciones en las interpretaciones de los beneficios, que están contemplados en las convenciones colectivas, lo que motiva a que diferente organizaciones sindicales emprendan diversas acciones; y claro está, con las bonificaciones por la vía del carnet de la Patria.

En todo caso, la referencia es el salario mínimo nacional, que recientemente fue aumentado de manera significativa, aunque lejos del umbral de lo que se necesita para que una familia tenga las condiciones para la reproducción de la vida.

De manera que el debate sobre los salarios debe superar el ámbito privado de las trabajadoras y los trabajadores y ocupar un lugar relevante en la agenda pública, para construir un horizonte donde los salarios de los que laboramos en Venezuela tengan las características previstas en nuestra carta magna.