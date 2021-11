A 63 años de la criminalidad puntofijista

El pasado 31 de octubre se cumplieron 63 años de la firma del Pacto de Punto Fijo, hecho realizado en la residencia de Rafael Caldera por Copei, Rómulo Betancourt por AD y Jóvito Villalba, por URD. Estos partidos mandaron hasta 1999 cuando fueron desplazados por el Comandante eterno Hugo Chávez Frías y dejaron en esos 40 años más de 150.000 muertos, entre los que figuraron más de 3000 desaparecidos, dejando a sus familiares con el inmenso dolor de no saber más de ellos.

En estas cuatro décadas gobernaron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera (dos veces), Carlos Andrés Pérez (dos veces), Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage y Ramón J. Velásquez Mujica, estos últimos dos estuvieron al frente de la Presidencia durante ocho meses al ser destituido CAP en su segundo mandato.

Este pacto marcó al país por esas cuatro décadas y las acciones criminales cometidas durante ese tiempo estuvieron pautadas en su articulado, en uno de los cuales, el 2.4, así quedó establecido, como veremos a continuación: “La aceptación de decidir en una consulta eleccionaria el curso político-institucional de la nación. Esta decisión, al implicar una prolongación de la tregua política a que se ha hecho referencia, supeditó toda la vida del país a ese único hecho. De esa manera quedó establecido que cualquier actividad política, o cualquier concepción o práctica sobre la democracia que no encajara dentro de los parámetros del Pacto de Punto Fijo, sería automáticamente considerada como ilegal, repudiable y hasta objeto de represión por parte del Estado. Es así como la “democracia” que nace de ese pacto y de esas elecciones, no sólo se establece sobre la base de un secuestro de la acción política autónoma de las mayorías populares y de sus representaciones organizativas (partidistas, sindicales, gremiales, etc.) si no que se dota de una base legal que prohíbe y/o proscribe el disenso y el derecho de la ciudadanía a optar por alguna otra forma de organización política de la sociedad distinta a la del modelo puntofijista”.

Este artículo fue tomado del libro Ascenso y Caída del Puntofijismo (1958-1998) cuyo autor es el profesor e historiador Oscar Battaglini.

Para finalizar este artículo de hoy queremos dejar nuestro sentimiento de pesar por el fallecimiento de tres amigos: David Nieves, J. Antonioni y Ricardo José Madriz, a cuyos familiares hago llegar mi acompañamiento en su dolor.