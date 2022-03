Aborto y despenalización

En la población de Guatire, Estado Miranda, murió una joven de nombre Rosmary, como consecuencia de un aborto provocado de manera clandestina y en condiciones sanitarias precarias para la interrupción del embarazo. Tenía 20 años de edad. En cada suceso de esta naturaleza está planteada la problemática del aborto y su despenalización que, históricamente, ha generado una vieja polémica en lo religioso, en lo moral y en lo técnico-jurídico, no obstante, de quien lo comete para salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su hija o de su hermana.

La importancia de esa problemática está en la orientación político-criminal del aborto consentido dentro de los derechos de la mujer. Hay personas e instituciones que mantienen la prohibición absoluta del aborto. Consideran que no es permisible, ni siquiera para salvar la vida de la embarazada porque supone una privación directa de la vida del feto, mientras que no hacer nada cuando peligra la vida de esa persona encinta, no significa matarla sino dejarla morir. Otros defienden el derecho a la vida y sostienen que el ser humano no nacido es un ser vivo desde su concepción con derecho a vivir. Para ellos el derecho a la vida no es absoluto, pero admiten excepciones como la interrupción del embarazo para salvar la vida de la embarazada. Es el caso del Código Penal venezolano que no castiga al médico que provoca el aborto para salvar la vida de la parturienta, pero sí condena a pena de prisión a la mujer que intencionalmente abortare valiéndose de medios empleados por ella misma, o al que lo haya provocado.

Existe la tesis del derecho al aborto y reconoce que el derecho a la maternidad es lo que debe ser protegido. Considera que el derecho a tener hijos implica el derecho a no tenerlos. Por su parte el sistema de las indicaciones castiga el aborto, pero lo permite excepcionalmente por indicaciones terapéuticas, eugenésicas, criminológicas, o por cualquier situación de necesidad. Sin embargo, ninguna de estas tesis logra erradicar el aborto clandestino de mujeres pobres. Se trata de un problema que afecta a la mujer en su derecho a decidir en el contexto de los derechos humanos porque no todas las mujeres están en mejores o iguales condiciones ante la ley. Esa es la verdad y lo único que se corresponde con ella es la despenalización, el derecho a un aborto legal y que el Estado garantice ese derecho.