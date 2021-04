Adiós a mi peluquera

Ramona, La mujer que me corta el pelo, ni es estilista ni fashionista de esas. Es “mi” peluquera. Y es mía en la medida en que sólo en ella deposito con fe ciega la parte más preciada de mi cuerpo: la cabeza, para que como la vieja manos de tijeras que es, moldee la pollina de adolescente excitado que adorna el tamiz añejo de mi rostro.

He sabido que es mía, pues por ella se han agitado las golondrinas de mi estómago como cuando me enamoro, y su ausencia de la peluquería, ha resucitado la nostalgia de mis trances de espera sobre un banquito de centro comercial, hasta que la veo llegar apuradita y descolorida, cruzando un pasillo transversal por donde transita ofuscada, dando tumbos y golpeando a la gente sin querer.

Es casi ciega. Su diminuta humanidad de moño timbrado como avellana en flor, bigotito de religiosa de clausura y el vestido de santa patrona de los menesterosos, le proporcionan un aura de beata penitente, de esas que a la media noche se autoflajela como castigo ante Dios por los pecados cometidos, y por cometer.

Cuando me ve, o imagina que me ve, me abraza y me da un beso con ese adusto cariño que hemos ido macerando a lo largo de una década de sobresaltos, porque me ha tocado perseguirla de peluquería en peluquería, a donde ha migrado con sus tijeras oxidadas y sus peines sin dientes y sus rociadores vacíos. Juntos, hemos visto cruzar los años como caballos salvajes, desde que me batía una paseando con la crin resplandeciente de mi juventud, hasta las postrimerías de la madurez pandémica, donde me acompaña ella también, troceando en bojotes tupidos mis pelos, que suelen caer en espiral entre mi cuerpo y su cuerpo, soplados por los vientos de las dos estaciones que reinan en este trópico infesto.

Su historia, la de todas. Un marido que ha ido llevando con paciencia: le perdonó lo de Patricia y lo de Sandra; el cigarro, el juego, el aguardiente, pero ahora, gracias a los designios del Señor, es otro del rebaño de Cristo. Sus hijos, dos tipos de mi edad, casados y divorciados o cosa parecida, quienes aún le hacen la vida cuadritos si no fuera por esos nietos hermosos que le permitieron renovar los votos del amor por las santas criaturas. Su casa: un ranchito en la cumbre más borrascosa de la ciudad, que fue levantando -literalmente- pelo a pelo.

Yo no sabía que era cegata, ni me había fijado en que usaba lentes, hasta el delicado día en que me vi zigzagueando sobre el filo de la navaja, cuando quiso cortarme una oreja creyendo que era un mechón escurridizo.

Lo primero que sentí fue esa punción que por asuntos de adrenalina, parece el estropicio de un machetazo letal con tres gotitas de sangre. Cuando la vi, a través del espejo, en actitud asesina buscando mi rostro de Dorian Grey, noté que a Ramona le faltaba un pequeño detalle en la cara, algo que no precisé al instante, alucinado por la indiferencia con la que ella pretendía seguirme acuchillando sin notar la herida.

Miré en sus ojos de insecto luminoso; sobrevolé su boca deslucida como gomaespuma chamuscada; intenté hallar algo en sus cabellos tintados de olvido, pero seguía faltando esa cosa en su pequeña carita de flor ceniza. Hasta que se me disparó la pregunta: “Ramona, ¿qué le falta hoy?”. “Los lentes mijo, es que a veces me suelto el moño”.

Desde ese día fatal y urgido por el Coronavirus, asumí la determinación de peluquearme como el onanista que soy, solo y hasta el fondo, sin decirle adiós, como un hijo malagradecido, pero atesorando en lo más profundo de mi alma los tijeretazos homicidas que por años le dieron forma a mi rostro y me hicieron tan bonito.