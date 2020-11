Adiós, Iglesia tradicional (2)

“Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un solo maestro… No llamen padre… porque ustedes tienen un solo padre… Tampoco se dejen ustedes llamar guía… ¡Son ustedes todos hermanos!”. Espléndidas palabras de Jesús de Nazaret a ustedes, los que lo quieren seguir. Palabras reasumidas como bandera flotando en el viento del Espíritu, por Francisco I en su encíclica Fratelli tutti. Es decir: la consigna es la de dar a renacer una Iglesia sin maestros ni personajes por encima de los demás. Queremos una Iglesia de siervos iguales en fraternidad y solidaridad, felices en el sincero respeto mutuo. La Iglesia de Cristo no debería conocer ninguna supuesta santa dominación. Allí donde hay fraternidad, no puede haber supremacía.

Lamentablemente, la advertencia del evangelio no logró imponerse. Una curva infeliz se tomó en el siglo tercero, doscientos años después de Jesús. Nació una teología nueva. Después de haber rechazado la línea de la teología judía, la del templo y del sacerdocio, los nuevos bautizados del siglo III, y sobre todo la nueva jerarquía, por temor a la inseguridad institucional, favorecieron una ideología nueva. En vez de un templo y un Espíritu Santo vinculados al bautismo cristiano (el Espíritu habita en cada bautizado, siglo I y II), el Espíritu tendió a entrar en cuarentena. Por eso, el Espíritu tardó a entrar después en una definición cristiana.

Transformado por los tiempos nuevos, resucitó en el cristianismo del siglo tercero y sobre todo cuarto, pero maridado con los servidores del templo. En adelante habría dos clases de cristianos: clero y laicado, sacerdotes y pueblo. Peor aún: el clero se iba a identificar como la parte más importante, más respetable de la Iglesia. De allí a los sentimientos de superioridad y dominación del clero hubo un paso pronto franqueado.

Allá todavía estamos. Separación entre sacerdocio y laicado en la Iglesia; entre gente especialmente ordenada y gente no ordenada. La gran “inferioridad” de los responsables de parroquias, es que, hoy, sin ordenación, no pueden celebrar la eucaristía, la misa. En sí, no hay ningún inconveniente definitivo para dar pasos hacia una situación diferente. ¡Dios quiera!

Sacerdote de Petare