¿Cómo se aguanta la humanidad a sí misma? No se aguanta y de ahí tanta guerra y tanta violencia. ¿Cuál es el límite del aguante humano? ¿Hay límite? Si existe no se conoce. Al menos yo no. Solo se sabe de horrores, que como son indescriptibles no intento describirlos ni escribirlos. Bueno, uno: usar aves inocentes para diseminar pestes.

Una vez oí a un exprisionero de un campo nazi que el ser humano se acostumbra sorprendentemente rápido al horror. En cosa de horas, tal vez minutos, te hundes en la sordidez.

Aquí nos habituamos a las guarimbas, al zurriburri de la Plaza Altamira, a la guerra económica, al acoso y al asedio, a que en cualquier momento sobreviene una sorpresa, una Operación Gedeón, un sabotaje, un dron para matar a @NicolasMaduro, un ambiente de toque, una patochada, unas peras al horno, miles de países, cinco puntos cardinales, una autoproclamación, el robo de Citgo, Monómeros y de oro, desvío de una marcha hacia Miraflores, francotiradores, abolición de un plumazo de las instituciones democráticas en nombre de la democracia, ¿sigo?

Sí sigo, porque en el mundo hay derribo de torres gemelas, armas de destrucción masiva aterradoras que no existen, bombardeos humanitarios, horror cotidiano en Gaza, golpes, golpes y más golpes, revoluciones de colores, guerras civiles, magnicidios, bombas, operaciones de bandera falsa, exterminios, tiroteos a la loca, ¿sigo?

La guerra en Ucrania es detestable como toda guerra, pero suponiendo que esta tarde se termine, con besitos y todo, ¿quién garantiza que los sigüíes del Imperio no van a seguir con sus majaderías y provocaciones hasta volver a la guerra? Por años y décadas. En Venezuela sabemos deso, llevamos ya dos décadas de ladilla de mercenarios y de gente honesta vuelta loca gracias a la manipulación mediática, capaces de pegarle candela a gente parda en la calle. Porque esa es la idea, que cualquier persona se convierta en un arma de esta novísima guerra de manoseo demente de mentes, en que el campo de batalla es nuestro cerebro, cualquier persona es un misil.

Y lo peor es que no nos damos cuenta de que mutamos en arma de guerra. O lo advertimos demasiado tarde cuando ya hemos incendiado una estación eléctrica o matado a una vecina.

@rhm1947