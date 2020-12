Luego de las elecciones parlamentarias del pasado domingo 6 de diciembre, han surgido toda una gran variedad de interpretaciones sobre los resultados electorale, en las que cada dirigente político, y aquellos que se hacen llamar analistas o escritores sobre el tema político explican su verdad. Han hecho surgir una serie de lecturas que podemos resumirla de la siguiente manera: 1.- los perdedores no quieren reconocer su derrota electoral, 2.- están los que consideran que ganó Venezuela, que ganó el chavismo con su mayoritario voto duro, que ganó Maduro porque se mantiene en el poder 3.- los que dicen que ganó la abstención, 4.- hasta dicen que nadie ganó y que el pueblo perdió, 5.- otros dicen que ganó la paz y la institucionalidad democrática, 6.- y que la oposición política recibió una gigantesca paliza.

Hay una lectura que me llamó poderosamente la atención, cuando algunos “analistas” están diciendo que motivado al casi 70% de abstención que hubo el 6 de diciembre, ganó la anti política. Es muy importante aclarar que esa llamada antipolítica o apoliticismo y la abstención no son casi sinónimos. Habría que precisar lo siguiente: los que se autodefinen como apolíticos o antipolíticos, son a veces más políticos que los políticos que rechazan, porque parten de una falsa premisa que los hace pensar “yo no quiero nada con la política” cuando la realidad es que todas y todos somos políticos, ya que formamos parte de un mundo vinculado a las relaciones de poder desde lo más micro y simple a o lo más macro y complejo. La política es una expresión de todo tipo de relación entre los individuos en una sociedad, que va desde cualquier toma de decisión, hasta marcar pautas sobre lo que se debe hacer, todo eso es política y no podemos desprendernos de ella porque simplemente no nos guste la actuación de las y los políticos.

En cuanto al abstencionismo, hay que destacar la tendencia del comportamiento electoral universal según la cual en promedio votan de 25% a 30% de las personas en procesos electorales parlamentarios,. En cambio, aumenta la participación de manera significativa,cuando son elecciones presidenciales y se reduce la abstención.

Por lo tanto, en Venezuela no triunfó la antipolítica, sino el que más votos sacó.

Politólogo.