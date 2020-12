Aprovechar esta oportunidad

La elección de la nueva Asamblea Nacional puede representar una oportunidad para ir avanzando en la solución de la grave crisis que vivimos. Ojalá el liderazgo político de todos los colores sepa entender y aprovechar esta ocasión que se abre. Y ojalá lo hagan también los demás factores sociales, como empresarios, sindicalistas, universitarios, militares y, más allá, la ciudadanía toda.

Importante que el proceso transcurrió correctamente y en paz, cumpliendo la Constitución. Pierde fuerza la creencia en el “fraude seguro”: ¿quién que hace fraude va a ponerse un 70% de abstención, y precisamente en el contexto de un llamado a la abstención de algunos contendores?

Por el bien del país, hubiera sido mejor un resultado más equilibrado entre gobierno y oposición, que obligara más al diálogo, pero en fin de cuentas habrá presencia de diversas tendencias en el Parlamento, y será posible el debate, el control sobre el Ejecutivo, la propuesta… Esta instancia es también una plataforma para que los líderes políticos se relacionen con la población, escuchen problemas y tramiten soluciones. Aunque el Polo Patriótico logró los dos tercios de los diputados, sería muy beneficioso que buscara el consenso para las grandes decisiones, como el nombramiento del nuevo CNE, y el de altos funcionarios del Estado –Fiscal, Contralor…-. Así mismo, la aprobación “a juro” de leyes que no cuenten con respaldo ciudadano resultaría contraproducente en esta coyuntura: lejos de ayudar a resolver, agravaría la crisis. Convienen los acuerdos, así como las consultas populares auténticas –no los simulacros de ellas. Porque el PSUV y el gobierno no pueden olvidar que son apenas, como se ha dicho, la mayoría de la minoría. Setenta por ciento de las y los votantes se abstuvieron. Imposible ignorar, entre otras causas de ello, que hay cansancio y decepción entre buena parte de la ciudadanía con relación a toda la dirigencia política. Para ganar de nuevo su confianza no funciona el abuso de poder, ni la demagogia, ni la desidia envuelta en palabras huecas. Solo el trabajo serio, la honradez y el compromiso. Los necesitamos. El presidente Maduro ha llamado al diálogo con todos los sectores, invitación que debe aprovecharse también. Para progresar necesitamos poder convivir democráticamente.

