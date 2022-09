Balazos fértiles

Hay disparos certeros como el de Sarajevo en 1914. Ese tiro desencadenó la Primera Guerra Mundial, que a su vez disparó la Revolución Rusa. La Primera empujó la Segunda, dos bombas atómicas, que dejaron la Guerra Fría, la Revolución China y

por ahí desfilaron las guerras de Corea, Vietnam, Laos, Camboya… La cosa vino a culminar con la caída del Muro de Berlín, 75 años después. Ahí no paró porque hay que referir igual el Estado de Israel con los conflictos en Medio Oriente. Todo detonado por un atentado contra Francisco Fernando, archiduque de Austro-Hungría. No, el balazo en Sarajevo no causó todo eso. Solo lo desencadenó. Son asesinatos productivos, fértiles.

La familia Kennedy ha sido feraz en muertes violentas que hacen correr tinta hasta hoy. Algunas de esas muertes no terminan de aclararse.

Más asesinatos fructíferos: Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora, Jorge Eliécer Gaitán, Martin Luther King, ¿sigo?

Son efectos mariposa. Pequeños asesinatos que generan grandes sucesos que se concatenan, como los dichos y otros que se podrían citar, como el de Julio César. Y hablando de emperadores, en la vieja Roma se vivían denunciando conspiraciones para matarlos y como nadie las creía había cínicos que decían que la única prueba de esas conjuras era el cadáver del emperador.

Igual está pasando en al menos la Argentina y Venezuela: no hay manera de que la derecha criminal de ambos países acepte las evidencias de que hay planes de magnicidio. Todo el mundo vio la pistola a centímetros de la cara de Cristina Fernández pero hay personas con un déficit cognitivo terminal que no admiten el hecho. Parecido a los drones del atentado a Maduro y el alto mando político y militar, amén de embajadores, y la prensa asesina insiste todavía en hablar de “presunto atentado”.

No sé, no quiero saber, qué consecuencias se habrían desatado si la pistola hubiera funcionado. Hay cosas raras: ¿cómo un tipo con experiencia en armas se encalamoca

así? No pretendía matar a cualquiera sino a un jefe de Estado. ¿Cómo es que tiene la avilantez de intentar el magnicidio en medio de una multitud exaltada que rodea a la víctima? Como en tantos sucesos similares, hay más preguntas que respuestas.

El Imperio está loco. Estamos viviendo peligrosamente.

@rhm1947