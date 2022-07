Bolívar y San Martín

Los países que conforman Latinoamérica y el Caribe lejos del diálogo y la concertación política, están aislados. De seguir así seguirán siendo colonias estadounidenses. A finales de junio de 2022, el papa Francisco dijo que “Latinoamérica se haya en un proceso en desarrollo de mostrar alternativas al neoliberalismo a partir de la construcción de proyectos populares e inclusivos”. Para el sumo pontífice, Latinoamérica y el Caribe “será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores”, razón por la cual la invita a pensarse “desde la periferia” para cumplir el “sueño de unidad de San Martín y Bolívar”.

Simón Bolívar y José de San Martín, sin dejar de ser héroes locales, son próceres americanos. Sus objetivos siempre se dirigieron al logro de la independencia y la unidad continental. El escritor argentino José Abelardo Ramos en su obra La Historia de la Nación Latinoamericana nos señala: “América del Sur y Centroamérica se encuentran divididas no porque son subdesarrolladas, sino que son subdesarrolladas porque están divididas”. En la misma obra arguye: “Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos, mexicanos, bolivianos, venezolanos, cubanos o paraguayos porque fracasamos en la unión de ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá”.

El 14 de julio de 1822, tal día como hoy, pero hace doscientos años, el argentino José de San Martín escribe desde la ciudad peruana del Callao una carta al chileno Bernardo O’Higgins en la que le dice: “En este momento me voy a embarcar para tener una entrevista con el general Bolívar y tratar de la terminación de la campaña”. El mismo día el gobierno peruano a cargo del supremo delegado del Perú, José Bernardo de Tagle y Portocarrero, nobiliariamente IV marqués de Torre Tagle, señala a la Junta Guayaquileña que en las conferencias entre San Martín y Bolívar “quedarían transadas cualesquiera diferencias que pudieran ocurrir sobre el destino de Guayaquil”. Para este peruano la entrevista en esta ciudad portuaria del Pacífico tenía por objetivo este asunto minúsculo y no la grandeza geopolítica que expresa el 3 de mayo San Martín a Bolívar: “Nos veremos el 13 de julio de 1822— y presiento que la América no olvidará el día en que nos abracemos”.