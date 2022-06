Desde que Carlos Puebla, uno de los más insignes cantores cubanos, puso a escuchar a los latinoamericanos la canción “con OEA o sin OEA/ ya ganamos la pelea”, por allá a mediado de los sesenta, comenzaba a verse que el organismo continental no solo servía a intereses muy específicos, sino que también imponía los destinos de los pueblos latinoamericanos. Fue el padre de todos los golpes de Estado que se produjeron en esos tiempos, y el autor de todos los derrocamientos de presidentes electos en la región.

Desde entonces, la OEA no ha sido más que la mayor piedra en el zapato de los pueblos bajo su sombra. Cuando su nacimiento el 30 de abril de 1948 (que curioso que 21 días antes habían asesinado a Jorge Eliécer Gaitán), se establecen criterios específicos, que serían las reglas del juego: afianzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de éstos en caso de flagrancia, y bla bla bla. No olvidemos que desde la OEA se les daba información a los ingleses para asesinar a soldados argentinos en el conflicto de Las Malvinas, allí estaba la acción solidaria, pero con los ingleses, no con los argentinos; o el derrocamiento de Juan Bosch, ganador de las elecciones en febrero de 1963 y derrocado siete meses después, que desembocó en lo que se conoció como la Revolución de Santo Domingo en 1965.

Ese fue el sino de la OEA, desgraciarles la vida a los pueblos, hasta la expulsión de Cuba. Años después cometieron la más grosera de las intromisiones, que fue pretender decir a Hugo Chávez qué debía hacerse en Venezuela. No puede continuar el cinismo, dijo el presidente en su momento. “Venezuela podría salirse de la OEA y crear o convocar a los pueblos de este continente a que nos liberemos de esos viejos instrumentos y a que formemos una organización de pueblos de América Latina, de pueblos libres”, sentenció entonces.

Para la cumbre recién celebrada hace una escasa semana, Estados Unidos decidió que Venezuela, Cuba y Nicaragua no irían a la reunión, sin consultarle a los demás miembros. Al final fue un fracaso.

“Cadáver insepulto”, dijo una vez Rómulo Betancourt de Jóvito Villalba, ambos líderes políticos muertos hace tiempo. Ahora, la OEA, comienza a verse como el cascarón vacío que es desde hace tiempo. El continente espera que termine de morir.