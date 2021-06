Esto es así por cuanto la victoria que Simón Bolívar logró aquel 24 de junio de 1821 le permitió proyectar sus ideales independentistas hacia el sur. o vemos a través del triunfo de Antonio José de Sucre, liberando a Quito al vencer al realista Melchor Aymerich en la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. En este mismo año, el 8 de junio, el jefe realista Basilio García entregó el mando colonial de Bomboná. Pasamos al 6 de agosto de 1824 y tenemos a Bolívar triunfando en la batalla de Junín en la cual cayó vencido el general José de Canterac.

Después de esta victoria Bolívar va a tropezar con uno de los sinsabores que vivió en su tránsito libertario. Resulta que él había dejado en el mando de la Gran Colombia a Francisco de Paula Santander, quien intuyendo que El Libertador vencería al último jefe realista en América del Sur, José de la Serna e Hinojosa, en el siguiente encuentro bélico, argumentando que el mandatario no podía poner su vida en peligro fuera del territorio de Colombia.

Ahí surgieron diversas opiniones por parte de los subalternos del alto mando en el sentido de que no le hiciera caso a ese planteamiento, pues el jefe era él. Uno de los que opinó fue Jacinto Lara. Ante tales criterios, El Libertador emitió su juicio y manifestó que “de no aceptar aquel planteamiento ¿cómo quedaría la Constitución de Colombia?” Surgió entonces el nombre de Antonio José de Sucre, quien habría de triunfar en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, en la que caería derrotado José de la Serna.

Luego de este recuento sobre la campaña realizada por Bolívar, retornamos a la segunda batalla de Carabobo, sin obviar que cerca de dos años antes, el 7 de agosto de 1819, había triunfado en la batalla de Boyacá con la cual liberó a la Nueva Granada. El triunfo en Carabobo es de toda Suramérica, pues de no haber sido así no se hubiera concretado la independencia del continente con todo y que José de San Martín había liberado a su propia patria y a Chile y el 28 de julio de 1821 había llegado y declarado la independencia de la antigua tierra de los incas, pero fueron las batallas de Junín y Ayacucho las que concretaron la liberación continental… Esa es la auténtica historia. No podemos olvidar que en 1829 El Libertador escribió una carta al coronel Campbell en la cual le señala entre otras cosas que “los Estados Unidos parecen estar llamados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad”.