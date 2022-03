Caracas insólita

Somos una gente insólita, somos una nación inusual y extraordinaria. Caracas, indiscutiblemente, es una ciudad insólita y por eso es ejemplo libertario para América. Estamos hablando de Caracas, la grande, la indígena que resistió por décadas la invasión europea y mestiza. Sobre la cual se edificó la colonia, la centralidad, la metrópoli y la periferia del país. La verdadera Caracas no es ni ha sido un solo centro urbano sino un conjunto, un sistema, una red de relaciones que se ha extendido por el mar, las montañas, los valles y los llanos. Hasta donde sé es una temprana red de intercambio que llegaba hasta Taskent en el siglo XVIII.

Caracas la que sobrevivió y se repuso de la guerra más larga y cruenta de la independencia suramericana. A terremotos, emigraciones, bloqueos y guerra económica.



Mientras en el “virreinato (de Santa Fe) han escrito mucho, y los Doctores han querido arreglarlo a su modo. En Caracas al instante desenvainaron las espadas. Santa Fe fue sometida y recibió las ideas sangrientas por los mismos que habían logrado partido con los emisarios que enviaron de Caracas. Todo Excmo. Sr. es obra de los venezolanos.” Se lamentaba así Morillo en 1816.



No estamos haciendo ninguna narrativa caraqueñocéntrica. Lo que estamos diciendo es que si Caracas es Caracas es porque está hecha de venezolanos de todas partes del país y del mundo. Y, ciertamente, nos conocimos y hermanamos en los campos de batalla desde Carabobo hasta la Guerra Federal. Pero eso no quiere decir que seamos violentos. Más bien somos una gente pacífica y amorosa. Morillo dijo una medio verdad. Le faltó decir que aquí en la provincia de Caracas o Venezuela, ya los doctores se habían cansado de escribir y el pueblo ya se había hastiado de resistir pacíficamente. Lo dijo Bolívar en la esquina de Sociedad: “¿Trecientos años de calma no bastan?”.



¿Caracas fue un campamento que se convirtió en un hotel al igual que el país, que es la ciudad de los techos rojos, o un convento o la sucursal del cielo, o es ingobernable, fragmentada, violenta, moderna o atrasada? Bueno, hay que discutirlo. Lo que sí está claro es que Caracas, la gente, ha demostrado que si la ley, el orden, el poder o quienes lo pretenden son injustos deben ser legítimamente derrotados. Desde “seguid el ejemplo” hasta las guarimbas.

