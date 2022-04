Cóctel de la muerte

Nada es más importante que aprender a leer o a escuchar entre líneas, porque en el discurso -más en el de los políticos- siempre hay una afirmación subyacente que es la verdadera razón de la ocasión. Chávez era experto en enviar órdenes por el metamensaje durante su discurso. Siempre en positivo, algo muy asombroso en un político, y muy poco común, por cierto.

La afirmación del ex presidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, sobre que la integración de Finlandia y Suecia a la Otan cambiaría drásticamente la situación en las fronteras rusas en el mar Báltico, es tajante. En el agregado está el mensaje: “¿y cómo debemos reaccionar a eso? La respuesta es clara: sin emociones, con cabeza fría. Sin duda, habrá que fortalecer estas fronteras. Fortalecer considerablemente las agrupaciones de los efectivos terrestres y las defensas aéreas, desplegar fuerzas navales significativas en las aguas del golfo de Finlandia. En este caso ya no se trataría de un estatus no nuclear del Báltico”, explicó.

¿Qué está diciendo?

Hay que sumar a eso a lo expresado por Ibrahim Kalib, portavoz del Gobierno turco, quien refirió que el conflicto en Ucrania condujo a “una nueva era de Guerra Fría” cuyas consecuencias se sentirán durante décadas: “la crisis ucraniana sigue profundizándose. La búsqueda de un nuevo equilibrio de poder, junto con los cálculos de beneficios a corto plazo, causará grandes pérdidas estratégicas y dramas humanos a medio y largo plazo. Hemos entrado en una nueva era de Guerra Fría. Los efectos de esta guerra durarán décadas”. ¿Creo que se entiende con claridad el metamensaje?

Y como no existe ningún conflicto en el mundo que no sea por razones económicas, necesariamente debemos agregar lo que están vaticinando algunos expertos de la economía. En este caso, de Tony DeSpirito, jefe de una empresa de análisis de riesgo del Big Brother, quien destacó que está cerca un nuevo orden mundial para el mercado de valores.

DeSpirito explicó que, tras la crisis mundial en 2008, el crecimiento de la economía fue muy bajo, pero también hubo muy baja inflación. Sin embargo, ahora nos encontramos en un régimen pospandémico con alta inflación.

Y aunque pareciera que no está incluyendo el factor guerra, sí lo está haciendo, porque sabe perfectamente que las empresas se trasladan donde hay seguridad de inversión. Allí está el metamensaje.

Un factor más, y de última hora: 50% de la opinión pública estadounidense asegura que la economía de su país es pobre.

Tremendo cóctel para la humanidad.