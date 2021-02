Coincidencias estratégicas

La semana pasada, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en rueda de prensa, básicamente, que EEUU continuará la posición y la política que mantuvo el gobierno de Trump respecto a Venezuela, es decir, las “sanciones”. Solo introducirán algunos elementos propagandísticos con ropaje “humanitario”, como los programas de la USAID y el “estatus de protección” de migrantes. Pero el cuadro actual es su punto de partida.

Al ser interrogado sobre los rumores acerca de posibles contactos con el gobierno de Nicolás Maduro, el funcionario respondió que no prevé “que esta administración se relacione directamente con Maduro” y que trabajarán “a través de nuestros aliados y socios”. Especificó que se trata de “socios” tanto en América con en Europa. Los periodistas lo presionaron y tuvo que repetir esto no menos de tres veces. “Con seguridad, no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo”, dijo finalmente cuando le preguntaron si se trataba de una posición momentánea o definitiva.

Como pasa muchas veces, una sutil “refinación” de la declaración, surgida de la acuciosidad periodística, adquiere relevancia y termina por definir el sentido del discurso. El señor Price no pudo sentenciar que esta será la postura definitiva y permanente de su gobierno, pero quedó claro que habrá comunicación a través de terceros.

Al mirar el otro lado, es decir el gobierno venezolano, se observa un avance sostenido en la búsqueda de consensos políticos y económicos (diálogo con Fedecámaras, Consecomercio, designación de nuevo CNE, apertura progresiva de la actividad cambiaria y de valores, etc.), así como en la procura de inversión privada nacional e internacional.

El primer y mayor interés, tanto del Gobierno como de los empresarios, es estabilizar la economía. Y dos cosas están claras: 1) no habrá un cambio de gobierno en el corto plazo; y 2) el Estado, con PDVSA bloqueada, no tiene divisas para irrigar, como es tradición, el sistema económico. Por lo tanto, la estrategia está en atraer “socios y aliados” de la región y otras latitudes. Y así se ve claramente cómo se configura el espacio en el que se debatirá y definirá la cuestión venezolana. Esa coincidencia, que asigna un rol central a terceros actores, con sus intereses económicos y estrategias políticas, será clave para el curso de los acontecimientos que están por venir.