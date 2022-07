Colapso planetario

El árbol / ayer de luz / y miel de espigas, / maduras de brisa azul y canciones, / solo tiene / —hoy— / lo que tuvo / del otro lado del tiempo. Fernando Paz Castillo, en Seña

Este jueves 28 de julio el planeta nuevamente entró en números rojos: fue el Día del Sobregiro de la Tierra en 2022. En menos de siete meses, la humanidad utilizó los recursos biológicos que la Tierra regenera durante todo el año. Cuando decimos humanidad, estamos plenamente conscientes de las enormes desigualdades que este término encierra. Una humanidad que se acerca a los 8 mil millones de habitantes, de los que más del 10 % pasa hambre y desnutrición, y 25 % no tiene acceso a agua potable ni saneamiento. En contrapartida, menos del 20 % de la población mundial consume 80 % de la capacidad de la Tierra. Para expresarlo en los términos de la sobrecapacidad planetaria, si todos viviésemos con los estándares de vida de Alemania u Holanda, el Día del Sobregiro Planetario habría sido el 5 de mayo o el 12 de abril, respectivamente. Como vemos, no es muy racional estar entre las naciones más desarrolladas científico-tecnológicamente; solo es irresponsable y suicida.

Desde la década de los setenta del siglo pasado, la tendencia al agotamiento del planeta ha sido constante: cada año acortamos el calendario y cada año dejamos un planeta más agotado. Eventos que han marcado procesos de recesión, como la crisis de 2008 o la pandemia, apenas si modifican esta tendencia. Hace unos años atrás, Chávez nos alertaba que estábamos consumiendo un planeta y medio cada año. Ya hoy esa cifra es 1.75 planetas, esto es, el modelo de “desarrollo” ha excedido, en 74 %, la capacidad de regeneración que tienen los ecosistemas del planeta. A partir de este 29 de julio, todo lo que consumamos es un sobregiro, para los economistas; o un granito de arena para el colapso, según lo sugieren las Naciones Unidas, en su más reciente —y muy silenciado— Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres.

A pesar de las alertas extremadamente delicadas que plantea este informe —considerando que viene de la muy moderada Naciones Unidas—, este documento ha tenido poca difusión. Un elemento revelador es que el mencionado informe reconoce que los ecosistemas planetarios y la biósfera en su totalidad están en riesgo de colapso. Esta realidad entra en sinergia con desastres socioambientales, vulnerabilidad económica e inequidad social; procesos que, como fichas de dominó, pueden producir fenómenos en cascada, inicialmente imperceptibles, pero con gravísimas consecuencias con el discurrir del tiempo: estos escenarios los definen, en un texto aparte como, riesgos catastróficos globales (RCG).

Los pueblos del mundo perciben esta situación. De manera análoga a los animales silvestres, la gente siente cuando algo está fuera de lo común, cuando algo está mal, y asume una condición de alerta. Tensión y —¡por qué no decirlo!— desasosiego se respiran en las grandes urbes. Así está el mundo actualmente: sea la geopolítica, los referentes culturales, los líderes, el clima, o la misma pandemia, la sensación es que algo no está nada bien. El impacto ambiental del modelo ideal que presupone el capitalismo (la modernidad), con sus miserias e irracionalidad, va en aumento y no pasa callado.

Quizás, el silencio que ha acompañado al Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2022 está en lo inapropiado que resulta en estos momentos. Su argumento principal es atacar, de manera global y consensuada, los factores que están provocando la crisis climática y el colapso de los ecosistemas del planeta; pero a los países más avanzados de Occidente les tomó este año haciendo los desmanes ambientales más impíos, al reactivar sus minas de carbón, ante el abierto reconocimiento de que solo pueden vivir de energías fósiles y que están dispuestos a hacerlo por mucho tiempo. Como unos vuelven a la era del carbón, atrapados en su anacrónica noción de “desarrollo”, otros rescatan la idea de zonas de progreso industrial en desiertos hídricos y alimentarios, otra manera de confirmar que “no hay ‘desarrollo’, si no es con combustibles fósiles”.

Es posible que los políticos del mundo crean que la palabra colapso es un sinónimo de “sanciones” o medidas coercitivas, una situación negociable y eludible; tal vez, por ello, no generan ni permiten propiciar transformaciones radicales del rumbo que llevamos. Afortunadamente, el desastre es tan grande que, cada vez, es más clara la necesidad de cambiar el sistema y de problematizar la racionalidad que presupone y le da sentido a ese modelo de muerte. No hay duda de que el modo de vida moderno nos está llevando a un colapso. ¡Es urgente la búsqueda de otros referentes filosóficos, basados en una ética de la vida, desde los cuales podamos producir otra idea de economía, política y sociedad, así como los conocimientos con los que sea posible tejer esa otra idea de vida! Referentes que ya existen; en otras ediciones de esta columna hemos compartido algunos de ellos.