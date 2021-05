¡Épale, es con ustedes, sí, no se hagan los locos! Juanes, Shakira, Carlos Vives, Maluma, Bad Bunny, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Maná, Paulina Rubio, Alesso, Ricardo Montaner, Diego Torres, Nacho, Reik, Carlos Baute, Danny Ocean, Miguel Bosé, Jorge Villamizar, Mau y Ricky, Chyno, Gusi, Jencarlos Canela, Farruko, Karol G, Anuel AA, Natti Natasha, Becky G, Prince Royce, Rosalía, Daddy Yankee, Lele Pons y Daniel Habif ¿Para cuándo el megaconcierto Colombia Aid Live? ¡Épale, Richard Branson y Rubén Blades, es con ustedes también! ¡Y tú, Marta Gómez, no te hagas la neutra! ¿O es que ustedes no saben que están asesinando personas en Colombia y que el 42,5% de su población se muere de hambre según estadísticas publicadas el 29 de abril de 2021 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)? Pero al megaconcierto Venezuela Aid Live en Cúcuta muchos de ustedes sí acudieron rapidito, y hasta fueron aplaudidos por presidentes y reseñados por muchas empresas privadas de comunicación social.

¿Será que ustedes, “artistas” al servicio de las oligarquías, no pueden organizar un megaconcierto porque el establishment de la industria contracultural a la que ustedes pertenecen no se los permite? ¿Se habrán preguntado si ustedes son en verdad artistas o son fantoches del negocio de la trivialización y la insustancialidad? ¿Será que para ustedes es más importante el show que el arte, la farándula que la sensibilidad artística, el estiércol que la cultura, el espectáculo que la creación? ¿Sabían ustedes que la palabra farándula significa exactamente palabrería barata para distraer? ¿Prefieren ustedes ser parte de los poderes creadores del pueblo o prefieren seguir permitiendo que les seleccionen y fragmenten los mensajes, y les homogenicen los contenidos? ¿Se imaginan por un momento ustedes entregándose al pueblo y no a las masas receptoras y consumidoras? ¿Se imaginan por un momento ustedes respetando a su público cantándole y tocándole para evocar sentimientos? ¿Se imaginan ustedes dando mensajes de libertad, justicia, grandeza y hermosura, en vez de vomitar la moral del éxito como valor fundamental?

¿Sabían ustedes que Colombia no está bloqueada por Estados Unidos ni es víctima de medidas coercitivas unilaterales, esas que llaman “sanciones”?