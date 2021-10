Colón y bitcoin

Cuando Colón le llegó a Isabel la Católica con la propuesta de viajar a La India por el Oeste pensaron que era un charlatán, menos ella. Isabel fue genial, por ella España devino el imperio en que no se ponía el Sol, por deplorables cual los del Juego del calamar.

Tan poderosa fue la estrategia de Isabel que todavía hay destartalados aznares que juran por Isabel en la Península, sin ver el ridículo que hacen. La juventud de 1492, instigada por el albur científico que les llevó Colón, se dispuso a embarcarse con él a pesar de las advertencias de sus mayores. Se enriquecieron esclavizando y exterminando, en la acumulación primitiva del naciente capitalismo.

Algo así pasa con el bitcoin (con minúscula inicial como cualquier moneda, bolívar, yuan). No es confiscable, va a salvar de la debacle del dólar, que ahí viene, mírala y corre antes de que te atropelle. El bitcoin es confidencial, su futuro se augura fulgurante, ningún gobierno lo puede controlar. Sí, es inestable y lo puede usar la delincuencia pero no más que el dólar. Pasa igual que en 1492, que los mayores no entienden la novedad de carabelas y cadenas de bloques.

Hay que estudiar. No es fácil entender las criptomonedas. Bueno, sí es, pero hay que ponerse. Busca a alguien de la generación Z entre 15 y 25 años para que te explique.

La que se le viene al capitalismo no es juego de carritos. Ahí está Inglaterra, siguiendo a Venezuela, que está siempre a la vanguardia, como lo estuvo en el derribo de la estatua de Colón. Los síntomas se parecen igualitos. Apagones en la China. En el Líbano es peor, por falta de gas, que Venezuela tiene burda, lo digo de pana. Ante la escasez mundial de combustible Biden pronosticó un “invierno oscuro”. Sospechoso, ¿no? Algo sabe que no nos va a decir ni de vaina. Ni falta que hace. En España las están pasando canutas con la electricidad. Entre otras cosas. Entre otros países que están siguiendo el ejemplo que Caracas dio. Ahora hay gente viviendo de jugar video, Venezuela está en sexto lugar y cuarta en bitcoin.

Emigrar creyendo que en otros países todo está mejor puede ser tan ingenuo como largarse a Iquique. Ahora la migración regresa gracias al rrrÉgimen del que huía. Bienvenida.

