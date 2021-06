Comprender Carabobo

Si seguimos repitiendo el discurso de la historiografía oligárquica que insiste que la batalla de Carabobo selló la independencia de Venezuela no hemos aprendido nada. Es como decir que Bolívar es el libertador de seis naciones. Bolívar fundó sólo tres repúblicas: Florida (1817), Colombia (1819) y Bolivia (1825). Y cuando hablamos de Colombia hablamos de Venezuela con el Esequibo, Nueva Granada con Panamá y Ecuador. Si esto no se entiende leamos el parte de batalla que escribe Bolívar el 25 de junio de 1821, desde Valencia: “Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia”. Si todavía no comprendemos Carabobo, leamos nuevamente lo que dice Bolívar el 19 de abril de 1820, desde San Cristóbal: “El diez y nueve de abril nació Colombia: desde entonces contáis diez años de vida”.

El 16 de septiembre de 1821, Bolívar desde Maracaibo, Colombia, le escribe a Pedro Gual: “Parece que, por todas partes, se completa la emancipación de la América. Se asegura que Iturbide ha entrado en junio en México. San Martín debe haber entrado en el mismo tiempo en Lima; por consiguiente, a mí es que me falta redondear a Colombia, antes que se haga la paz, para completar la emancipación del nuevo continente”.

El discurso de Angostura y la batalla de Ayacucho son los focos de la elipse que desarrolla Bolívar en su cálculo político. Entre ambos está la batalla de Carabobo como punto medio.

En el discurso de Angostura, Bolívar hace un ejercicio ontológico: define la doctrina patria en la que bosqueja el modelo societal que debe emerger en nuestra América de su impronta libertaria y que es contrario al modelo civilizatorio que impone el Estado Liberal Burgués: “Acá no se pueden adaptar las leyes del norte de América” porque es en nuestras raíces, en nuestra cultura donde está el espíritu de las leyes “¡He aquí el código que debíamos consultar, y no el de Washington!”

El discurso de Angostura es el compendio cultural de nuestra esencia. Mientras en el mundo occidental Inglaterra y demás potencias europeas van tendiendo la transición hegemónica de la supremacía racial a Estados Unidos, Bolívar nos define: “Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del Norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de la Europa; pues que hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter