Con las visualizaciones de las redes sociales se da un fenómeno como en el 5 y 6

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- ¿“Doña Violencia”busca financiamiento del narcotráfico? … Ya estamos bien grandecitos, y tenemos la piel bastante curtida lidiando con los criminales de la oposición terrorista, para que ahora pretendan hacernos creer que esa señora y el narcoparaco Iván Duque, establecieron contacto con el fin de hacer una entrevista convencional en un posdcats que inició el expresidente, que sabemos llegó al Palacio de Nariño a través del financiamiento del narcotráfico que le facilitó su amo, el otro narcoparaco santandereano, Alvaro Uribe Vélez. No es lo que vimos, sino lo que no vimos, tomando en cuenta que las mafias utilizan dispositivos de comunicación modernos cada vez más difícil de rastrear.

Y “Doña Violencia” necesita dólares para seguir armando sus fake news candidaturales. Recordemos que el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, leyendo una carta en un programa con el Mazo Dando de octubre de 2023, dijo que esta criminal estaría recibiendo financiamiento del empresario Nelson Mezerhane; del presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet; así como de la narcotraficante colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien fue vicepresidenta de Uribe Vélez. Así que, camarada lector, camarada lectora, no les digo más, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero yo no me chupo el dedo.

2-. Orgullo científico… Esta es la Venezuela que no detiene la oposición terrorista, así le bese las botas al imperio gringo. Doctos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Ernesto Medina y Jon Paul Rodríguez, resultaron elegidos entre los mejores científicos en ecología y evolución del mundo. La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, destacó en su cuenta de X la labor realizada por ambos investigadores, afirmando que sus “aportes son de manera excepcional en el conocimiento y enseñanza de la ecología”.

3.- Semillero femenino… En mi columna anterior hablé de cómo en esta campaña electoral destacaban las mujeres en la primera línea de batalla. Es que son mayoría en las concentraciones y movilizaciones. Y, por si fuera poco, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, en el cierre de un programa de Semillero Científico, que se realizó en la sede del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) en el estado Miranda, dijo que es necesario apuntalar las políticas en función de reducir las brechas de género que siguen existiendo en muchos países de la región. “Cuando vemos la diferencia en el mundo, es abismal, por eso invertimos a favor de las mujeres”.

4.- La Misión Abuelos de la Patria… Uno se acuesta creyendo que lo ha visto todo, pero al día siguiente se tropieza con algo nuevo en las redes sociales que, aunque parezca una banalidad, no deja de sorprender. Ahora los hampones de la oposición terrorista llaman ventajismo al hecho de que el presidente Nicolás Maduro creara la Misión Abuelos de la Patria, luego que se hicieron efectivas las medidas coercitivas que “Doña Violencia” les pidió a los gringos.

No puedo creer tanta estupidez. Era obvio que un líder como Maduro no se iba a cruzar de brazos, sabiendo que esas mal llamadas sanciones buscaban acabar con las pensiones de los jubilados y los abuelitos y abuelitas de la Misión Amor Mayor, así como con los salarios en general, a fin de poner la masa laboral en contra, en vista de las elecciones presidenciales.

5.- “Doña Violencia” o gana o arrebata… Así son las pataletas de los apellidos, en especial de esta señora, que pretende colocar al pueblo de Venezuela entre la espada y la pared, sabiendo que eso no se puede hacer con personas a quienes les corre por las venas sangre de Bolívar y Chávez.

Primero, ella como cabecilla de las bandas que conforman la oposición terrorista, no tiene programa de Gobierno. Una vez mostró uno, y no se lo presentó a los venezolanos y venezolanas sino a los gringos. Su candidato misógino tal vez tenga, pero la gente debe ir a su residencia en horas que pueda atenderla, para que se la muestre, en fin, esos hampones lo que plantean bien claro es que si “Doña Violencia” no gana arrebata y esa reacción va contra las personas a quienes ella les pide el voto. Me explico: si triunfa, les entrega el país a los gringos y si la derrotan, como pienso que ocurrirá, les pedirá más medidas coercitivas a los norteamericanos.

6.- Con las visualizaciones de las redes sociales se da un fenómeno como en el 5 y 6… Comparto perfectamente la opinión del filósofo Miguel Angel Pérez Pirela, entrevistado por Oscar Schemel, presidente de Hinterlaces, acerca de la euforia digital en las redes sociales, a propósito de la campaña electoral, tema que también ha mencionado en sus programas “Desde donde sea”.

Pérez Pirela explicó que “una cosa son las visualizaciones, los ´me gusta´ y otra los votos. Las visualizaciones dependen del algoritmo. Tu puedes colocar en Tik Tok dos videos muy parecidos a distancia de una o seis horas, y uno va a tener 1,1 millones de visitas y el otro 100, porque el algoritmo es una especie de mesero que le coloca en la mano al público lo que quiere beber o comer, pero eso tiene que ver únicamente con los intereses de la red social”.

“De estas visualizaciones hay otro nivel que son los ´me gusta´ en los que ya directamente se da un gesto voluntario, donde el usuario le da a un botón, que indica que todo lo que le están proponiendo, le gusta”.

“Pero, el tercer nivel, que es el voto, no tiene nada que ver con estos dos primeros casos. Desgraciadamente, muchos políticos venezolanos están cayendo en la ingenuidad de pensar que son populares porque tienen visualizaciones que no dependen de ellos, o que son populares porque tienen ´me gusta´ (que, aunque depende de las personas que seleccionan esa opción), no se les traduce en votos”.

No pude ver la entrevista completa, apenas un extracto con la información que transcribo, por lo tanto, desconozco si lo que acotaré a continuación lo dijo más adelante Pérez Pirela, pero, de acuerdo con lo que plantea en ese corto video, también se debe tomar en cuenta que en Venezuela se da un fenómeno sociológico que se asemeja mucho al juego del 5 y 6, porque a la gente les gusta anotarse a ganador.

De allí que puede haber políticos ingenuos que creen que los “me gusta” son votos, igual que mucha gente, pero tengo la certeza de que tal situación es utilizada con perversa intención por los políticos, que sí conocen bien el funcionamiento de las redes sociales, como los terroristas que trabajan para “Doña Violencia”.

Es obvio que esos bandidos juegan a saturar las redes con mensajes de influencers y periodistas prepagos, haciendo creer que las visualizaciones y los “me gusta” son votos seguros de esa señora, aun cuando saben que eso es falso. Pero buscan confundir, sacar provecho, para que los electores llamados “nini” o que todavía tengan duda de por quién votar, se anoten a un visible ganador, aunque esté derrotado.

7.-La oposición terrorista husmea su derrota… Ya pseudos políticos y otros que ni siquiera llegan a eso, iniciaron la campaña basada en que les harán fraude. No se afincan mucho, por cuanto le temen a la abstención, sin embargo, algunos dirigentes de ese grupo hamponil deslizan que les harán trampa. Y los conocemos, esa es la táctica que aplican siempre cuando ya presienten su inevitable derrota.

Pero jamás se les ha hecho trampa, lo que ocurre es que nunca han contado con los votos. Y para el 28 de julio tampoco los tienen. ¿cómo? Si esos delincuentes llevan 24 años conspirando. Antes del golpe de estado contra Chávez el 11 de Abril de 2002, detuvieron las operaciones de Pdvsa, nos dejaron sin gasolina y Venezuela estuvo casi paralizada, luego, lo derrocaron.

Años después, llegó Nicolás Maduro. Les tendió la mano a los empresarios y estos le respondieron con una guerra económica brutal. Triplicaron los precios de un día para otro. Surgieron las páginas del dólar paralelo para atacar al bolívar. En Colombia, hacían figuritas de papel con nuestros billetes sin valor. En el mercado Las Pulgas de Maracaibo, las mafias hicieron un BCV paralelo. Y decidían el precio del dólar y los alimentos.

Antes, comenzaron las guarimbas con el llamado de arrechera de Capriles. Seguidamente, Leopoldo López con “La Salida”, una operación donde estaba activa “Doña Violencia” contratando jóvenes, para después pagarles con droga y licor.

Porque “Doña Violencia” ha participado en todos los eventos desestabilizadores en el país. Últimamente fracasó con la operación “Brazalete Blanco”, pero, lamentablemente triunfó en la petición que les hizo a los gringos, de arreciar las medidas coercitivas en contra del pueblo venezolano. Estas medidas, además de hambre y penurias, siempre han provocado muertos.

Así que con ese prontuario es imposible que gane, y ella y su misógino títere lo saben, igual que el resto de hampones de la oposición terrorista, por eso se preparan y, de vez en cuando, dejan correr la versión de que les harán trampa.