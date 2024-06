Conciencia histórica hoy

La historia insurgente, es la historia de las insurgencias y las opresiones, porque esas relaciones son fundamentales para entender la historia de los grupos humanos. Historia que está constituida por las múltiples determinaciones derivadas de esa dialéctica que complejiza todo tipo de vinculaciones y relaciones. Indiscutiblemente todo el quehacer humano no expresa esa conflictividad, aunque finalmente podrían explicarse a partir de ésta.

La armonía, la estabilidad y todas las formas sociales de convivencia pacífica que se producen históricamente son producto de esa conflictividad en los que se ha logrado crear y mantener sistemas, aparatos y dispositivos eficientes de control social mentales y corporales con los cuales se naturalizan las desigualdades y opresiones y se produce una aceptación general de del estado de cosas. Momentos signados por la conformidad mayoritaria, apalancados por el sufrimiento de otros invisibilizados. Los conformes viven un estado de bienestar fundado en el malestar de otros, pero no los ven: corazón que no siente, ojos que no ven, diría Chávez. Mujeres, esclavos, indios, negros, mulatos, encomendados, campesinos, obreros, migrantes, personas sexo diversas, etc.

El de la historia insurgente, no es una cosa de temas, sino de perspectiva. Haga la historia de la cama o de la clase obrera, de las mujeres, de las ideologías, de la industria, sin buscar las razones de la desigualdad, las formas de opresión, las maneras de organización popular… y no pasa nada: es cuento, no es historia. Pero si buscamos las causas últimas de la diferencia entre la cama y el catre, la apropiación cultural de la hamaca etc. Ya es otra cosa

La historia insurgente es un proyecto político historiográfico que busca develar los mecanismos de opresión y las formas de organización popular contra éstos, teniendo en perspectiva una sociedad en la que se puedan eliminar todo tipo de opresión.

Entre el 19 y el 23 de junio se desarrollará el Congreso de Historia XVII nacional y IV internacional en el estado Miranda-Caracas. Un encuentro con una amplia diversidad temática y numerosas ponencias, encontraremos mucho que discutir. La disciplina histórica no es un espacio neutral, ni se trata del pasado. Es la comprensión de pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Un futuro de suprema felicidad social que sólo se puede proyectar desde la conciencia histórica, la unicidad del tiempo hoy.