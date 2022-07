Como diría mi santa madre “llegamos al llegadero”. A un punto donde los dirigentes y las personas que se niegan a creerlo, simplemente dicen que no. Acabo de leer que una niña de 13 años en Anzoátegui planificó el asesinato de su madre, porque ésta no la dejaba verse con el novio. La pobre mujer recibió 13 puñaladas. La niña está en evaluación sicológica. Hasta diría yo que no hace falta. Basta saber si tiene teléfono 5G y tiene una app que se llama Tik Tok.

Qué tan diferente puede ser ese hecho, del de tres tipos que pusieron a un perro bajo las ruedas de jeep, para luego pasarlo por encima y ver al animal exclamando el último grito de dolor. Tan sádicos ellos como los restantes que filmaron el acontecimiento. Ya están imputados por la Fiscalía, pero hay dos prófugos.

O de dos motorizados en Colombia que son embestidos accidentalmente por un carro. Nada del otro mundo, apenas un raspón y un susto, pero suficiente para que se suscitara una discusión, donde se ve a uno de los motorizados accionar una pistola y matar al chofer y al pasajero del taxi, con una pasmosa frialdad.

O el video en Brasil donde pasa una moto con pasajero, por un callejón de alguna gigantesca favela brasilera, y dispara una ametralladora contra alguien, para, en segundos, correr tras ellos unos siete hombres disparando a diestra y siniestra. Todos sabemos que así son de violentas las favelas en Brasil, lo impresionante, es que todo parece la escena de una película. Todos los vecinos de casas y ranchos, asomados y sonriendo, presenciando el espectáculo.

En los últimos meses hemos visto las noticias del desmantelamiento de gigantescas bandas dedicadas al secuestro y ventas de mujeres jóvenes para la prostitución y el tráfico sexual. Y otras dedicadas al secuestro de niños. Aquí cabe la pregunta, quién es más lumpen, los miembros de estas bandas, inhumanos, bandoleros, sádicos, sin sentimientos, o quienes pagan por el disfrute de esas jóvenes, que saben de dónde vienen y cómo llegaron allí.

Ellos, los que pagaron, con trajes finos y corbatas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dispuestos a pagar lo que sea por alguna chica, o algún niño de tal o cual características. Si los otros son lumpen, qué son éstos.

Es una conducta colectiva que se va erigiendo y tomando terreno sin detenerse, inmisericordemente, capaz de cualquier cosa. ¿El fin último? El dinero. No la riqueza, porque nunca lo serán. El dinero para la vida miserable que viven, los compradores y los vendedores. Ellos, los inhumanos. Ellos, la sociedad.