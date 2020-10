Conflicto de obediencia

En su estilo, no hay estudio más apasionante, para el lector de la historia cristiana primitiva, que el de constatar la variedad de respuestas políticas ofrecidas al emperador romano por las comunidades cristianas perseguidas a muerte. Más allá del heroísmo ofrecido por hombres y mujeres sin bienes de fortuna ni defensa propia, con las manos desnudas frente a las fauces de fieras atizadas por el hambre, existe una respuesta política.

Y sin embargo, las comunidades cristianas establecidas por los apóstoles nunca pretendieron desempeñar un papel político: habrían visto en este compromiso un riesgo de apartarse tanto de la enseñanza de Cristo como de la experiencia, que tenían en las reuniones litúrgicas, de un mundo nuevo. Lo nota justamente un historiador italiano: “La liturgia restituye a la sociedad los creyentes modificados”: aguerridos para librar los combates de su vida de fe y endurecer sus ángulos.

Las comunidades apostólicas agrupaban sólo una ínfima parte de la población de las ciudades donde se habían implantado; eran marginales respecto al mundo político. ¡Nada parecido a la pertenencia actual a partidos multitudinarios! La convicción política de los primeros cristianos se refleja bien en unos versículos que no dejan de provocar, hoy, una violenta crispación. “Que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen. Porque no hay autoridad que no venga de Dios… El que se rebela contra la autoridad se pone en contra del orden establecido por Dios”. San Pablo escribe estas palabras a los cristianos de Roma. Sabe de ciencia casi cierta que su muerte de mártir es su próximo destino. Entonces, ¡no se le puede pintar muy ingenuo! ¿Cómo explicar tan grave problema?…

Dar al César lo que es del César, y lo de Dios lo que le pertenece. Palabras de Jesús de Nazaret que ubican dentro de un amplio conflicto de libertad de conciencia la fidelidad al evangelio. Pero con estas palabras, nada todavía está dicho. Justifican el respeto y la sumisión que se deben a los gobernantes; pero todavía no sitúan los términos del conflicto que enfrentará a las comunidades cristianas de los primeros siglos con autoridades políticas, cada vez que éstas pretendan traspasar los límites de su autoridad subordinada.

Sacerdote de Petare