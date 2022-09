La inquietud de algunos amigos, me obligó a indagar sobre algo que también despertó mi curiosidad. El número de bachilleres aspirantes a estudiar sicología se multiplicó casi exponencialmente. Estuve preguntando en algunas universidades y ninguna me dio una explicación más allá del número de inscritos. Me parece que no habían visto la anomalía. Es decir, aún no existe una investigación sobre el fenómeno. También hay, al parecer, un incremento en las consultas clínicas, aunque sin precisión numérica.

Conversando con una amiga, tenemos como conclusión -no científica- que la desorientación en la nueva generación de chamos es alarmante. Con frecuencia uno los escucha decir tal cantidad de barbaridades que solo evidencian sus confusiones sobre todo en su vida perso-

nal. Y es que esa edad entre los 16 y los 20 años es precisamente el período de la exploración, cuando los jóvenes comienzan a desgranar no solo el mundo, sino su propio mundo interior. Allí surgen todas las confusiones.

Mi generación cimentó esas confusiones entre la literatura, el mundo místico y la militancia revolucionaria. Es decir, que probablemente todos, o casi todos, leímos a García Márquez, El Quijote, Sartre y por ahí se va, en materia literaria. Todos debimos leer al inglés Lobsang Rampa, el Mahabhárata, el Tao Te Ching, etc, en materia mística. Y todos debimos leer a Martha Harnecker, Rius, Marx, Lenin, Mao, Marcuse, Gunderfrank, etc, en materia política. Es decir, que, al comienzo de nuestras vidas universitarias, difícilmente hablábamos de

otra cosa que no fuera de esos temas, sumados a los que hacían música y los del mundo de la cultura, porque había grupos culturales y teatrales por todas partes. Había cosas en qué pensar, había cosas qué discutir, y obviamente, la formación obliga a la reflexión.

Mi lástima por esta generación casi se traduce en dolor. No hablan de absolutamente nada porque no tienen nada de qué hablar. Solo pasean por sus cabezas dos temas: echarse palos -lo que también hacíamos nosotros- y la horrible confusión sobre el tema del sexo. Los he escuchado decir que son hombres, pero creen que son mujeres, a las mujeres que son bisexuales, aunque nunca han tenido sexo, a niños de 14 años que son gay, aunque

nunca han tenido una relación y todos los etcéteras del mundo.

De dónde salió ese mar de confusiones. En mis tiempos solo éramos hombres, mujeres, homosexuales, a quienes llamábamos maricos, que ahora tampoco se les puede decir, y lesbianas. Los inventos de ahora son de antología. ¿El mundo del terror? Esa es la generación que dirigirá el país y el mundo en 15 o 20 años.