Corazón estadístico

Debe haber ocurrido en 1991 o 1992. Me encontraba en una reunión de la agencia de publicidad en la que trabajaba. El presidente de la empresa, un señor extranjero con muchos años en Venezuela, presentaba los resultados de una encuesta nacional. En un momento señaló que 86% de los encuestados consideraba que no tenía posibilidades de adquirir una vivienda en los próximos dos años.

Quizá desconcierto y desamparo debe haber mostrado mi cara. El hombre me miró, seguramente intuyó que algo me molestaba y decidió darme una respuesta con sus entrenadas herramientas de gente de negocios. Me dijo: “… Lo que tenemos enfrente son grandes oportunidades de inversión en el sector de viviendas. Hay la posibilidad de vender casas a 14% de los venezolanos”.

Evidentemente, las estadísticas carecen de corazón y el sentimiento debe ponerlo quien las elabora y quien las lee.

Escribo esto a la luz de una encuesta realizada en la Unión Europea que dice medir la percepción de la ciudadanía sobre las acciones de la burocracia de esta entidad frente al conflicto en Ucrania.

Supongo que todo el mundo sabe que cuando se encuesta se puede influir en los resultados mediante la formulación de las preguntas. Igualmente, se puede manipular con los resultados si se escoge, incluso sin alterar las cifras, la forma de presentarlos. Finalmente es fácil comprender que si tú comes tres pollos, las estadísticas indicarán que, entre tu y yo, cada uno ha consumido pollo y medio.

“Solo 29% de los griegos aprueban la respuesta de la Unión Europea a la guerra de Rusia contra Ucrania”, se lee en la primera oración del primer párrafo de una nota publicada por uno de los principales diarios de Grecia. A pesar de las cifras, la nota en cuestión se titula: “Encuesta señala división entre griegos por sanciones contra Rusia”.

Es probable que el titular necesite de esa primera oración para poder funcio- nar y, sin embargo, lo que salta a la vista es que 71% de los griegos parecen no aprobar la política de sanciones de la UE contra Rusia. Luego se menciona que 40% aprueba la ayuda militar, lo que se puede leer también como que 60% no lo aprueba. En cambio, el tema de la ayuda humanitaria a Ucrania, como bien puede esperarse, tiene un apoyo de 95%.

A pesar del maquillaje, estas estadísticas prueban que a la maquinaria de propaganda antirrusa no le va muy bien en las encuestas.