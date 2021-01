Crear el caos, tumbar el velo, desvalijar CITGO

CNN informa que Donald Trump registró en 2008 su marca comercial en Cuba para invertir en hoteles, casinos, bienes raíces y otras actividades; y bajo su mandato y accionar político, el juez Leonard Stark, de la corte federal en Delaware, aprobó la venta de los activos de CITGO, propiedad de PDVSA, en EEUU. Ambas decisiones, entre otras muchas, hacen recordar la frase de Marx: “La verdadera ley de la economía es el azar, y aprendimos que las personas se aprovechan arbitrariamente en unos momentos y las establecen como leyes”.

Tal cual. Trump se aprovechó de la leve alteración, del pequeño desorden, de la tenue desviación de política de Estado bipartidista de EEUU, en la cual incurrió Obama, para buscar invertir en Cuba; y usó el mismo decreto de Obama que califica a Venezuela como amenaza inusual, para alterar el escenario político y crear un caos controlado que legitime el atropello a las leyes de su propio país y del mundo, y de esta manera violentar todo ordenamiento que impida a la oposición política venezolana y a las corporaciones apropiarse de las riquezas de Venezuela.

La sentencia pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a partir de la reclamación realizada por la empresa canadiense Cristallex en contra de la República Bolivariana de Venezuela, para cobrar la supuesta deuda por 1.200 millones de dólares, que en 2008 contrajo la República al expropiar la mina Las Cristinas por dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores, aun cuando ni PDVSA, ni CITGO, ni PDV Holding, INC, son deudores de Cristallex, ni fueron sujetos del procedimiento ante el tribunal arbitral del CIADI.

¿La argucia de la canadiense? En vez de demandar a la República Bolivariana de Venezuela, Cristallex emplea la teoría del Alter Ego para sostener que Venezuela y PDVSA son el mismo ente. Por tanto, la República controla las acciones de PDVSA, y como PDVSA es propietaria de una filial en EEUU denominada PDV Holding, la cual es dueña de CITGO, entonces le pidieron al juez autorizar la venta de activos de CITGO para cobrarse la deuda, que no es de CITGO sino de la Republica; dos personas jurídicas diferentes.

El velo se niega a caer

Para hacerse caminos el juez debe echar por tierra el obstáculo, nada pequeño, denominado velo corporativo, base del sistema mercantil capitalista universal contemporáneo, hasta hace poco muy respetado y de fuerte arraigo en la jurisprudencia comercial estadounidense. Pero las intentonas por apropiarse de CITGO se frustraban. Resulta que el velo corporativo es un instrumento para proteger el núcleo societario de una empresa, que sólo es posible levantar cuando la firma atenta contra el principio de buena fe. El empeño de Cristallexes derribar el velo, por ser una garantía para la protección de los ámbitos externos e internos de una sociedad mercantil, que contribuye a la separación de personalidades. Es decir, una cosa es CITGO y otra su dueño. A pesar de ser CITGO una empresa perteneciente a PDV Holding, INC, propiedad de PDVSA, está constituida en EEUU y por tanto se rige como cualquier sociedad de ese país.

Por ello, levantar ese velo corporativo pasa por crear un clima político propicio a las arbitrariedades, de medios, periodistas y ONGs cargados de falsedades en torno a Venezuela, seguido de inventar una más falsa representación política del país: maleable, manejable y de frágiles principios, incapaz y complaciente al momento de hacer frente a la argucia de Cristallex, en su intento de probar que CITGO y la República Bolivariana de Venezuela son lo mismo.

El 28 de enero de 2019, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los EEUU ceden el control de la filial CITGO Holding, Inc. y de cuentas bancarias del Estado venezolano en su territorio al llamado “Gobierno de Transición” encabezado por el diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, Juan Guaidó. De inmediato impidieron al Procurador General de la República y a su equipo ejercer la defensa en los tribunales de Estados Unidos; “si le hubieran permitido hacer su trabajo, no hubiese ocurrido esta aberración jurídica”, dijo el Canciller Jorge Arreaza.

“Venezuela ha denunciado el gravísimo hecho que el abogado que en forma fraudulenta pretende representar a la República Bolivariana de Venezuela, (José Ignacio Hernández) en realidad ha trabajado como asesor jurídico de la empresa Cristallex, y es quien ha impulsado la tesis según la cual se pretende confundir como uno sólo el patrimonio de la República y el patrimonio de PDVSA”, explica Silvestre Molero, Comisario de PDVSA.

“La apropiación ilícita de CITGO ha sido fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por quien fuera abogado de Cristallex, José Ignacio Hernández, aliado y contratado por Guaidó para facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras, mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano”, denuncia Jorge Arreaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela.

En su defensa, Hernández, al ser entrevistado por el portal informativo PetroGuía, responde: “Cuando mi nombre empieza a sonar como procurador (de Guaidó), yo hablo con el embajador Carlos Vecchio (también de Guaido), quien era mi contacto diario en febrero, y le preparo un memo en el que le informo que hasta diciembre de 2018 yo fui socio de un escritorio jurídico (que trabajo para Cristallex). Luego me separé y le dije de los casos que yo conocía y que había sido testigo independiente en casos que son problemáticos, como es el de Cristallex. Nunca fui abogado de la empresa, y señalé que si llegase a haber algún conflicto yo me separaba del cargo. A comienzos de marzo, cuando el caso de Cristallex empezó a ser relevante para el gobierno del presidente Guaidó, cuando empezó a darse la posibilidad de que el gobierno pudiese estar en posición de asumir la defensa de ese caso, me separé para evitar cualquier mal entendido y mi único contacto con ese caso ha sido cumplir deberes de información pública”.

CITGO tiene en EEUU las refinerías de Lake Charles en Louisiana, CorpusChristi en Texas y Lemont en Illinois; complejo de poliductos y estaciones de servicios, entre otros activos, con un valor cercano a los 10 mil millones de dólares. En conjunto las refinerías procesan unos 750 mil barriles de crudo a diario.

Arreaza advierte que el fallo podría desencadenar una disputa por parte de una lista de acreedores. La actuación del juez Stark fue de “tal manera hostil que sugiere a otros acreedores que no fueron parte en el juicio a su cargo para que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de CITGO”, dijo el canciller.

“Esta usurpación de los activos de CITGO Petroleum, INC en la medida que representa un acto subversivo contra los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), constituye un peligroso e inédito precedente en el ámbito mercantil de los EE. UU., y que pondría en riesgo cualesquiera inversiones, independientemente del país de origen”, denuncia el Comisario de PDVSA

A pesar de la decisión, aun es necesario que el Departamento de Tesoro de EE.UU. apruebe la solicitud de Cristallex de una licencia que permita la venta de los activos de CITGO, pues todo activo en manos de la OFAC requiere de la autorización del Departamento del Tesoro para ser vendido. La empresa ya presentó la solicitud y está a la espera de la respuesta del Tesoro estadounidense.