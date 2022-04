Crónica del matadero del 11 de Abril

Siempre me ha gustado llegar temprano al trabajo. Y el 11 de abril de 2002 fui uno de los primeros en arribar a la redacción de El Nacional, en la sede de El Silencio, en el cual era responsable de cubrir la fuente petrolera.

Ese día el ambiente era tenso en el centro de la ciudad. Salí a la calle con la intención de ver desde su inicio el desarrollo de la amenaza que la Coordinadora Democrática había lanzado en contra del presidente Hugo Chávez.

Mucho antes del mediodía, la Policía Metropolitana reprimía con gases y disparos de escopeta al chavismo de base cerca del Liceo Fermín Toro.

Subí por la avenida Baralt para encontrarme con un primo por Puente Llaguno. Allí conversamos un rato y decidí irme al bastión que la oposición había montado en Chuao, frente al edificio de Pdvsa.

En la tarima, que era grande, no había espacio para un alfiler. Todos querían salir en televisión.

Caminé con toda esa gente hasta el final de la avenida Bolívar. Nada ni nadie les impidió el paso. Nadie los agredió durante el trayecto. Y en ese punto, en el que se encontraron motorizados bolivarianos con motorizados de oposición, luego de breves minutos de observación, se separaron con saludos, bromas y risas.

No hubo ni una señal de posible enfrentamiento. Dejé atrás esa marcha para irme a Puente Llaguno. Allí encontré un ambiente festivo. Unas mujeres me pintan unas rayas rojas en la cara, señal para diferenciar los bandos. Ya era la tarde. Recuerdo que cuando vi el reloj, pensé que tenía que irme a escribir alguna nota para la edición del día siguiente.

Cuando comencé a bajar rumbo al diario, llegaban unos muchachos tocando samba. Me dije, gracias a Dios aquí no va a pasar nada. Pero me equivoqué.

Los piquetes de la PM comenzaban a tomar posiciones. Y justo en la esquina donde quedaba una gran tienda por departamentos, comenzaron las arremetidas y las balas.

Yo vi a la Policía Metropolitana disparar sin que mediase alguna provocación. Así lo grité en la redacción de El Nacional. Nadie me tomó en cuenta. Todos callaron y actuaron como si estuviese loco. Claro, lo que no sabíamos quienes estábamos en la calle, seguro lo conocían al detalle algunos de los ejecutivos que se quedaron muy cómodos en sus oficinas de ese y otros medios de comunicación.