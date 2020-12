Cuidado con el cogobierno

Hasta el domingo muchos ofrecían csmbios pero muy pocos se dieron cuenta que esa agenda avanzaba hace tiempo, sin hacer mucho ruido.

Y tampoco vieron que quien impulsa esos cambios es el Presidente quien de esta manera culmina, ayudado por la estupidez de oos adversarios, una parabola iniciada hace casi ocho añosr el dia que fue electo.

Cuando se eligió a Nicolás Maduro las apuestas estaban en su contra… Pero no por cálculo estadístico sino por razones rastreras.

“No es militar” decían insinuando que carecía del liderazgo del comandante Chávez entre quienes abrazaron la xarrera de las armas… Necesario cuando los uniformados no solo votan sino que han adquirido mayores protagonismos.

Otros dirigieron el odio hacia lo que consideran pueblo… asomando que solo es “un chofer de autobus”… como si los cinco años en la Cancillería de Hugo Chávez no fuese in aprendizaje tan o más sólido que el que en un lapso similar pudiera ofrecer cualquier universidad… o cómo si no hubiesen idiotas con varios titulos y post grados.

Cuando nuestra economía comenzó, antes de pandemia, disparates o sanciones, pero a causa de las presiones de los Estados Unidos, a decrecer por vía de obstáculos impuestos por la potencia yanquina la venta del único producto que realmente exportamos… Merced a la monoproducción que ya en los cincuenta del siglo pasado recibía críticas… no faltaron mequetrefes que dijeron “eso es típico de gobiernos comunistas”.

Posición absurda y ladina porque jamás se han visto comunistas invirtiendo el botín en USA… Y quienes dicen eso… Piden más sanciones e invasiones extranjeras.

Las pruebas del cambio que ha venido implementando el presidente Maduro saltan a la vista: Nicolás Maduro estuvo a punto de desmontar el control de cambios… Liberó las exportaciones e importaciones hasta donde corruptos intereses permiten… Y vienen más.

Por estar de acuerdo con esos cambios advierto que es un error formar cogobierno… Con bates quebrados y anti patrias.