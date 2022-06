Cultura de la muerte norteamericana: Skull and Bones (Calavera y Huesos).

Se comenta que demócratas y republicanos son lo mismo. Basta con leer el libro de la investigadora francesa Alexandra Robbins, sobre la cofradía Skull and Bones (Calavera y Huesos) para corroborarlo. La investigadora documenta que George E. Bush y John Kerry, en el año 2004, momento en el que fueron candidatos a la presidencia de los Estados Unidos durante unos treinta y seis extensos años, mantuvieron en secreto su pertenencia a dicha cofradía. ¿Se le pueden llamar a estos señores antagonistas? Bastaría con traer al presente la posición de Biden y de Donald Trump en relación al uso dictatorial, imperial de las sanciones. Concluimos: más de lo mismo.

Volviendo a la cofradía Skull and Bones (calavera y Huesos), sus integrantes proceden de unas 20 o 30 familias las más influyentes de la historia norteamericana, que buscan eternizar su linaje y el legado elitista y puritano de su poder a través de un núcleo institucional académico como es la universidad de Yale, lo cual resuena con el el Destino manifiesto. Los Skull and Bones tienen su origen en Yale, nacieron en Yale. El poder de esta cofradía secreta se le atribuye a la acaudalada familia Russell, uno de cuyos miembros, el reverendo Noadah Russell, miembro de la Iglesia Congregacionalista, participó en la creación de Yale. La familia Russell estaba involucrada en la gran guerra del opio que enfrentó al Reino Unido y China durante la primera mitad del siglo XIX.

Es en este contexto que William Russel crea los Skulls and Bones, en 1832. Bajo el influjo de un viaje a Alemania, Russel incluye un sin número de referencias germánicas en el ritual de la cofradía. Un año después, en el año 1833, los jóvenes asumen la calavera y los huesos como emblema. En esa misma época, el número 322 se convierte en la “cifra clave” de la organización. El 322 antes de Cristo es justamente el año de la muerte del orador griego Demóstenes. Según la “tradición Skull and Bones”, la diosa Eulogie se fue entonces al paraíso para regresar en 1832 y unirse a la sociedad secreta.

En 1856, los Skull and Bones son oficialmente incorporados al Russell Trust, propiedad de William H. Russell, gracias a Daniel Coit Gilman , presidente fundador de la Universidad John Hopkins. El 13 de marzo del mismo año, la organización cambia de cuartel general y se instala en un impresionante edificio del recinto universitario de Yale, bautizado “la Tumba”, a partir de su condición de edificio sin ventana, que rezuma secreto, misterio.

El recinto se plena de reliquias guerreras y macabras: pueden verse allí, según las revelaciones de algunos miembros, una acumulación de banderas, de colgaduras negras y de armas recogidas en campos de batalla. Asimismo, están las pelotas de baseball provenientes de encuentros ganados por Yale. El logo de la calavera aparece prácticamente encima de todos los lugares vacíos mientras que huesos de animales se exponen en varias paredes. También pueden verse algunos esqueletos y huesos humanos. La mayoría de los cuadros expuestos representa a la Muerte.

Una controversia estalló a principios de los años 1980 alrededor del cráneo del caudillo indio Gerónimo, que los Skull and Bones afirmaban tener en su poder. Incluso lo mostraron a un jefe de la tribu apache de Arizona, Ned Anderson. Cuando se les pidió la devolución del cráneo, los miembros de la organización presentaron otro diferente. Un análisis demostró que era el cráneo de un niño de diez años, no el del jefe indio. La autenticidad de la reliquia, que regresó posteriormente a “la Tumba” despertó serias dudas.

Además de los presidentes norteamericanos que han estudiado en Yale y por ende integrantes de la cofradía Skull and Bones: William Howard Taft, George H.W. Bush y George Bush hijo. Otros han ocupado poderosas funciones en el ámbito político, diplomático, medios de comunicación, campo del espionaje. Ejemplo de ello son, Henry Stimson, secretario de Guerra de Franklin Delano Roosevelt, el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética Averell Harriman y J. Richardson Dilworth, administrador de los intereses de la familia Rockefeller. Henry Luce y Briton Haden, integrantes de la organización desde 1920, fueron los creadores de la revista Time durante una reunión secreta en la Tumba. Averell Harriman fundador del diario Today, que unido con otra revista en el año 1937 se convirtió en Newsweek. Entre los Personajes de la CIA adherentes al Skull and Bones, se nombran : William F. Buckley, su hermano, James Buckley, subsecretario de Estado para la Seguridad, Ciencia y Tecnología, en el gobierno de Ronald Reagan, puesto desde el cual supervisaba la entrega de la ayuda militar estadounidense destinada a los regímenes de derecha. Hugh Cunningham también tuvo una larga carrera en los servicios estadounidenses, de 1947 a 1973. William Bundy, Bonesman de la promoción de 1939, se encuentra en el mismo caso, así como Dino Pionzio), jefe de la estación CIA en Santiago de Chile en 1970, donde ayudó a desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. En esta lista, imposible no nombrar a los Rockefeller. Percy Rockefeller fue miembro de la Orden y vinculó la organización a las propiedades de la Standard Oil. Otra importante familia ligada a los Skull & Bones es la de los Morgan. J.P. Morgan no fue nunca miembro de la sociedad, pero Harold Stanley, miembro del equipo dirigente del Morgan’s Guaranty Trust, perteneció a ella desde 1908. W. Averell Harriman, de la promoción de 1913, fue también miembro del consejo administrativo, al igual que H.P. Whitney y su padre, W.C. Whitney. Es también de forma indirecta que la organización ha podido beneficiarse con fondos de la familia Ford, aparentemente en contra de la opinión de la misma. McGeorge Bundy, miembro de los Skull & Bones, fue en efecto presidente de la Fundación Ford de 1966 a 1978, después de haber sido asesor para la Seguridad Nacional bajo John F. Kennedy y Lyndon Johnson.

El símbolo de la muerte, representando una calavera y dos tibias cruzadas, se entroniza. ¿No es acaso este símbolo un llamado a la cultura de la muerte? Cultura de la muerte en Irak, cultura de la muerte en Siria, cultura de la muerte en Afganistán, cultura de la muerte en Ucrania, Imposible no nombrar como cultura de la muerte el episodio en Texas donde un joven de dieciocho años disparó con un arma de alta potencia contra diecinueve niños y dos de sus maestros. Cultura del poder.