La derecha política que pertenece territorialmente hablando al llamado continente americano está viviendo momentos de muchas alegrías y real satisfacción, debido a que el vocero de la Cumbre de las Américas, Brian Nichols, quien es el jefe de la diplomacia estadunidense para Latinoamérica y el Caribe, informó que no están invitados a participar los países que tienen sistemas políticos “antidemocráticos” (Cuba, Nicaragua y Venezuela) y por lo tanto incumplen e irrespetan, según EEUU, la Carta Democrática de las Américas.

Por lo visto esos gobiernos no podrán ir a Los Ángeles el próximo mes de junio para una reunión en la que Estados Unidos, como anfitrión, se considera con el derecho de invitar a los gobiernos que a ellos les provoque. Los supuestos argumentos esgrimidos por el subsecretario estadounidense comienzan por afirmar que es una decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ordenó: “los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación”.

Es evidente que el imperio estadounidense no desaprovecha las oportunidades que se le presentan para demostrar su complejo de superioridad. Con actitud supremacista, siempre quieren dejar un mensaje al resto de los países: “en el mundo se hace lo que nos dé la gana, porque somos los verdaderos jueces y policías del planeta tierra”.

Presuntamente el propósito de estas cumbres de las Américas es la búsqueda de la integración y la cooperación, pero excluir a los gobiernos que piensan diferente a los dictados imperiales atenta contra el sentido de aprovechar la reunión de presidentes para escuchar los problemas que agobian a los países del continente americano.

No parece nada democrático impedir que todos los gobiernos estén presentes y entra en evidente contradicción con uno de sus principales objetivos y que aparece en la autopista de la información: “El objetivo de este foro es analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente americano, así como afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva, a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos de los países participantes”.