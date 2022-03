De Belfast a Kiev

El film Belfast (2021) es comedia dramática, narra la violencia de la guerra de Irlanda del Norte de los años 60, a través de los ojos del niño, que era, su director, Kenneth Branag

Crecía en una atmósfera de guerra entre obreros, grandes cambios culturales, odios religiosos violencia sectaria, entre protestantes y cristianos, que la prensa atizaba con sus mentiras y medias verdades. Todo obliga que su familia emigre a Inglaterra. El film demuestra: la intolerancia solo genera guerra y muertes.

Kiev 2022 es otra guerra. No es todavía un film. Pero, ya Netflix, se adelanta a la competencia. Su merchandising, vende productos forjados como: “documentales”. Que tiene visiones terciadas y fake de esta guerra, no solo en cine. Ahora cuenta con la prensa escrita y todas las novedades de la guerra 2.0 de cuarta generación. Qué ud. ve desde su cama. Así, estimula el fanatismo con ese monstruoso montaje mundial de información “amarilla” y rusofóbica sobre Ucrania.

Hasta hoy, Netflix, ha producido cine de igual propósito: Donbass (2018), Earth Is Blue as an Orange (2020), The Winter on fire (2021). Para Netflix es su negocio y subterfugio, para gambetear la paz.

Hollywood nos acostumbró, a su formula de cine western. Con tretas para destacar cada guerra, con un héroe. Fotografiar los “buenos” y acusar los “malos”. Para distorsionar, según sus intereses el mercadeo de bienes e historias.

Un hecho, en occidente muchos fanáticos olvidan que la ofensiva final sobre la toma de Berlín, la encabezó Rusia y finalizó el 2 de mayo de 1945. Los defensores alemanes se le rindieron.

Hollywood inventa otro final. Los héroes que liberan a Berlín son norteamericanos. Falso. Lo real. Primero llegan los soldados rusos. Detalle: que pocos registran, en este holocausto, mueren 32 millones de rusos, -solo tuvo la honra de reconocer la verdad, Bill Clinton 2019-. USA sufrió 429 mil muertos. Igual otros países registran bajas, los chinos, suman 2 millones de caídos y desaparecidos en esta guerra.

Curiosidad: el número de películas de guerra: I Guerra mundial:13, (“La primera misión”); II Guerra mundial:14, (“Testigo de excepción”); Guerra de Corea:14, (“Lazos de Guerra”); Guerra de Afganistan:12, (“Reporteros de guerra”); Guerrra de Irak: 13, (“Ocupación: Tierra de sueños”); Guerra de Pakistan: 8, (“El ataque de Ghazi”).

Recordemos: USA tiene 228 años de independencia y 226 en guerra. La Peli sobre Guerra de Ucrania se llamaría: “Intolerancia y muerte”.