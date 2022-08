¡De nuevo la espada de Bolívar por América Latina!, es lo que me quedó como síntesis de la toma de posesión de Gustavo Petro, como presidente constitucional de la República de Colombia. La elección del primer mandatario, que viene desde la izquierda, es un paso importante del pueblo colombiano para salir del abismo en que lo ha mantenido casi por dos siglos la oligarquía y sus generaciones, que se suceden para garantizar sus intereses, mientras se subordinan a la política imperialista del norte del continente.

En la toma de posesión, desde un punto de vista simbólico, fue muy significativo que el recién presidente ordenara públicamente a las fuerzas armadas nacionales de Colombia que trajeran al acto la espada del Libertador Simón Bolívar, y mientras esta ingresaba se coreaba “Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina” y que se colocara a un lado, para hacer su discurso. Para quienes luchamos por nuestra América al servicio de los intereses de nuestros pueblos, fue imposible no estremecernos con esa escena.

Como he apuntado anteriormente, la victoria se ha consumado gracias al sudor, sangre y lágrimas durante décadas de lucha, para lograr contar con las condiciones políticas que les permita una ventaja electoral a favor. Es una realidad previa que permite dar dimensión a este paso, y no una dimensión cualquiera, sino la que se fundamenta en el sacrificio de un pueblo, que no ha descansado en la búsqueda de una alternativa a un modelo político al servicio de intereses foráneos, que tiene al narcotráfico como herramienta de control social y político. Así que no le toca fácil a Petro y su equipo mantener los equilibrios, para garantizar el Pacto Histórico, pues lo que han sido desplazados del ejecutivo, se reacomodan y afinan sus herramientas para ser oposición.

Muchas son las expectativas y requerirá una observación permanente de lo que ocurre, que en principio se restringe a lo que es posible en el marco de los acuerdos de los actores que forman parte del Pacto Histórico. En el caso particular de la relación con nuestro país, son clave los encuentros para garantizar la normalización de las relaciones diplomáticas y con ello abrir todas las puertas que pueden hacer posible múltiples relaciones.