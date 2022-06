Dejad que entierren a sus muertos

Un cadáver político recorre el país. A duras penas convoca y sus actos no llegan a velorio, y en estos los discursos son vacíos, además de desconectados con la realidad. Nadie lo sigue y menos lo persigue, solo algunos medios tarifados, le muestran; claro, hay que justificar el pago.

Desde el exterior cada vez menos hablan del difunto político, cada vez más reconocen la realidad, que se han negado a aceptar, de tal manera que se sientan, conversan con quienes en realidad son gobierno y tienen capacidades para llegar a acuerdos. Sin embargo, en los discursos de los gobiernos que atacan a nuestra revolución bolivariana, advierten que con su cadáver político no se metan, que es un punto de honor, que no importa si ellos lo ningunean, pero es uno de los suyos, aunque sea uno de los más precarios.

En parte de nuestra población hay frustración, pues se demanda que el fulano cadáver político rinda cuentas ante el sistema de justicia venezolano. Se preguntan, ¿por qué no hay procesos que lleven a su detención y enjuiciamiento?

Recién hemos visto, que parte de las redes sociales han sido inundadas de videos un poco confusos, que dan cuenta de supuestos ataques al cadáver político y sus acólitos. Se muestran camisas desgarradas y una tangana con sillas plásticas, gente desesperada e insultos a quien en vida política creyó que era algo relevante para este país. Nuevamente las voces internas y externas condenaron “las agresiones” y llamaron a “respetar” el cadáver político.

No está claro quiénes están involucrados en esos eventos. Es clara la necesidad de que la Fiscalía investigue los hechos y establezca responsabilidad, aunque sea por notitia criminis, pues si no reconocen al fiscal general de la República actual, muy iluso sería esperar que fueran a poner la denuncia.

Ahora, como decía mi abuela “pensando como los locos”, no sería descabellado estimar que los mismos acólitos del cadáver político tramen sus propios bochinches para intentar lograr un destello en medio del abismo político donde se encuentran.

Desde el chavismo no hay que caer en provocaciones, todos tranquilos y sin nervios, hay que dejar que ellos entierren a todos sus muertos políticos, y que solo vaguen esas historias nefastas y estériles, fiel a su existencia política.