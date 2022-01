Delitos que el tiempo no borra

Hay delitos que el transcurso del tiempo no borra y el Estado, por consiguiente, no pierde la potestad penal para perseguirlos y castigarlos. Son delitos que la ley marca como imprescriptibles en cuanto al ejercicio de la acción penal. Hoy en día ya no prescriben las acciones penales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o para perseguir el narcotráficco. O sea, nadie podrá evadir la persecución de los tribunales y ser castigado por corrupción, apropiación de los dineros públicos o malversación, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias, entre otros. Tampoco se extinguirá la acción penal por haber transcurrido el tiempo en los casos del traficante de drogas y “blanqueador” de dinero o legitimación de capitales. Mucho menos podrá salvarse de la cárcel quien cometa crímenes de lesa humanidad, como el crimen de apartheid, asesinato, exterminio, esclaviud, o cualquier acto inhumano, con ataques generalizados o sistemáticos a una población civil, que cause grandes sufrimientos.

Sobre los crímenes de lesa humanidad se dicen muchas cosas acerca de su imprescriptibilidad. Hace bastante que buscaban fundamentar la necesidad de la prescripción de estos delitos, fuera del derecho penal, como cuando los antiguos se fincaban en el mero paso del tiempo; otros argumentaban que el tiempo borra las pruebas y, por supuesto, era difícil comprobar el delito. También se conoció dentro del propio derecho penal la coacción psicológica -como lo expresan en doctrina- en la que sus partidarios señalaban que el tiempo borra de la conciencia del pueblo el recuerdo del delito y cambia la misma personalidad del autor. Es la llamada teoría: “Recuerdo borrado del hecho”. Sin embargo, los crímenes contra la humanidad no se borran fácilmente de la conciencia de los pueblos. ¿Podrá el pueblo judío borrar el holocausto, o el pueblo palestino y sus futuras generaciones borrar el genocidio continuado de que es víctima o lo que se ha llamado el “holocausto palestino” perpetrado por un régimen sionista y de “plomo fundido”? Imposible borrarlos. En fin, la imprescriptibilidad de estos delitos de extrema gravedad, me refiero al crimen de lesa humanidad, a la corrupción y a las drogas en sus modalidades típicas, impide que el tiempo extinga la acción penal para perseguirlos. Cuando el tiempo borra, incita a perpetrarlos.