Derecha emberrinchada

Hay períodos de extrema derecha. Hoy Europa se militariza. Hubo una era en Venezuela en que un civil empoderado como Laureano Vallenilla Lanz proclamaba insolente la conveniencia de un “gendarme necesario”. Es decir, Juan Vicente Gómez, llamado cariñosamente “el gran loquero”, que pusiera orden en una sociedad salvaje, analfabeta y levantisca que no sabía cómo mantener el orden si su paso no era marcado por la bota militar. El cuartel sabe que su formidable poder de fuego requiere sabiduría y límites, no así la gente loquita.

Hoy un Marco Rubio dice que en la Casa Blanca hay más comunistas que en Miraflores. El oficial de inteligencia naval Scott Bray se pregunta ante una comisión parlamentaria si los OVNIs amenazan la seguridad de los Estados Unidos. O sea, insinúa militarizar hasta los OVNIs.

Uno de los recursos del emberrinchamiento derechista es la paranoia, o sea, la demencia. Por ejemplo, la inmigración, que amenaza la “integridad” de la civilización blanca y cristiana, que lleva a un cabeza frita supremacista blanco a matar a diez afrodescendientes en un supermercado, argumentando en un manifiesto que la gente de piel oscura está reemplazando a la de piel clara. Es así como se va configurando una sociedad chiflada que en Europa argumenta que el islamismo está reemplazando el cristianismo. Se prohíbe entonces el velo femenino en lugares públicos —pero solo el velo islámico, porque nadie habla de las monjas católicas, que también se embojotan.

Las guerras crean una gravitación simbólica en las mentes propensas a la violencia como Payton Gendron, el supremacista blanco de que te acabo de hablar, que provocó la tragedia en Búfalo, Nueva York, el sábado pasado. Pero no solo a él, en Venezuela, ponle, tenemos paranoias parecidas y con apoyo de la ultraderecha mundial, que habla de que “fuerza es fuerza” y de “amenaza creíble”, que planifica la invasión de Venezuela con el Ministro de Defensa del orate Trump, que se proclama presidente en una plaza pública y el Imperio lo ducha con cantidades exorbitantes de dinero, hasta el punto de convertirlo en todo un magnate, con dinero destinado a la atención médica de la infancia, pero que ahora sirve para que un cronista social compre una camioneta de lujo a su novio.

@rhm1947