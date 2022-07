Descolonizar el arte

Los museos europeos están repletos de objetos saqueados a las sociedades invadidas y colonizadas. En algunos casos estuvieron en museos de ciencias naturales, expresando cómo eran concebidos los otros no europeos u occidentales. Los colonizados como naturaleza y, por tanto, objeto de dominio y sometimiento por parte del hombre.

Hace poco, unos doscientos años, se instala una concepción de arte diferente, o novedosa frente una acción y unos productos culturales producidos por sociedades tradicionales cuya función, en nada tenían que ver con la contemplación de la belleza. Ni su producción, ni sus usos. Por más bellas que nos parezcan.

Las máscaras africanas, los penachos indígenas, las vasijas, los objetos funerarios de muchas culturas y de tiempos anteriores al siglo XIX no se producían para que fueran bellas y otra gente las apreciara como tales. Tenían funciones utilitarias en lo espiritual, lo político o lo cotidiano.

Los objetos de esas culturas colonizadas se fueron moviendo hacia los museos de arte, como manifestaciones de arte primitivo. El robo del alma de los pueblos consumado en la modernidad/colonialidad pasa por despojar sus producciones espirituales de su función originaria también.

Ni las sociedades colonizadas tenían esa concepción del arte de museo, conservatorio, sala de teatro etc y tampoco las tradicionales europeas. Da Vinci pinta la virgen de las rocas, por encargo, no porque se le ocurrió a su genio y la pinta en un momento cuando se está imponiendo la concepción mariana de la concepción de la Virgen sin pecado. Lo importante no es el patrón de belleza sino la representación del mito.

La piedra Kueka, que simboliza los abuelos de la cultura pemón y su génesis, fue expoliada e integrada a una instalación artística de un individuo, en Berlín con la denominación Piedra mundial. La mentalidad supremacista europea no podía concebir que la piedra que le da origen al mundo (pemón) pudiera estar en un lugar tan periférico. Incluso sugirió el gobierno alemán, con soberbia inaudita, que se enviara a un grupo del pueblo pemón para que entendiera la “espiritualidad”.

