Diálogo y sentido de la vida

Si tomamos el pulso de la política nacional, con base en las nuevas variables que motivan el próximo diálogo, se presienten mejores perspectivas que en los casos anteriores.

Entre ellas, destaco el papel que sobre el venidero evento tendrán Chile, México y Colombia. Que sin tapujos, exigen que se promuevan encuentros dirigidos a reemprender la integración siguiendo el modelo de la Celac. Igual cuenta el interés de muchos partidos de oposición y grupos de poder del país que coinciden: la única democracia posible en el continente es aquella que tiene base en la Constitución.

Aunque aún sobreviven los partidos neoliberales venezolanos, y sus similares del mundo, e insisten mantener las sanciones que buscan el derrocamiento del Gobierno venezolano, más la ferocidad, que niega los procesos de integración latinoamericana.

E igual exigen elecciones libres. Y luego desconocen los resultados si no obtienen lo que ansiaban.

Mientras los datos electorales solo muestran avances de la izquierda. En realidad, que los contradice, surgen los pataleos y gritos de fraude de quienes niegan los resultados y muestran quejas al neoliberalismo.

Lo resienten al no poder ocultar sus inevitables derrotas. No aceptan que las masas son mayoría al ejercer su voto. Obvio en Ecuador, Chile, Colombia y Brasil. Pero el proceso es haragán, como decía Gramsci, lo viejo es lento, y lo nuevo no acaba de aparecer.

Es definitivo los diálogos, serán realizados en tiempos en que todo cambia de forma inesperada. Rusia gana la Guerra Fría. La potencia más grande del planeta gastó en 2021 $ 788.000 mil millones en armas, que es 39% de todo el gasto militar del mundo. Pero perdió una guerra con uno de los países más pobres del planeta. Lo derrota un ejército de 70.000 personas, no bien armados, ni entrenadas. Mientras eso pasa en Afganistán, se coloca un robot en Marte. Cuando solo 1,4% de las personas del mundo tienen acceso a las vacunas contra la covid.

Sin duda, el próximo diálogo se dará en un mundo raro. Que no resuelve lo que Marx dijo en 1850: lo único que mueve la democracia, es la “lucha de clases”. Seguro habrá diálogo. Y el debate debe definir: el sentido de la vida social. Para que por fin se fije la trayectoria y sentido a los conflictos políticos. Donde, de abajo, pugnan por que más gente ascienda. Mientras, los reaccionarios intentan que los condenados de la Tierra se mantengan quietos y en silencio.