Diferentes miradas para Venezuela 2022

Dentro de la subcultura navideña que tenemos sembrada desde hace mucho tiempo hay una especie de ritual reflexivo que siempre me ha llamado la atención y que gira en torno al 31 de diciembre de cada año. Ocurre cuando las personas comienzan a construir teóricamente “caminos de esperanzas”, utilizando los espacios mentales para pedir los mejores deseos, que comienzan con algunas pequeñas frase clave, como: “espero que me vaya mejor en el 2022”, “espero no morir todavía, “que a todas y todos nos vaya bien, a mi familia y seres queridos”.

A estas frases habría que agregar las cosas puntuales que la gente desea que les ocurra desde que comienza el año nuevo, cómo no enfermarse o curarse de lo que están sufriendo, viajar, graduarse, casarse, conseguir un buen trabajo y otras cosas que les permita desembocar en una invalorable meta: ser felices.

A partir de esa perspectiva cultural sobre el sentido que le damos todas y todos a la incertidumbre sobre lo que vamos a vivir al siguiente año, se me ocurrió conversar con un par de amigos, ubicados ideológicamente en pensamientos políticos muy diferentes.

Les dije que sus identidades se mantendrían en el anonimato y que no quería respuestas elegantes y prefabricadas, que lo hicieran sin pensarlo mucho, que les salieran del alma a la siguiente interrogante: ¿cuáles son tus deseos para la Venezuela de 2022?La pregunta se la hice primero a un amigo de la derecha venezolana. Esta fue su respuesta: “mira Oscar, tu pregunta me hace pensar en un deseo fundamental del cual se desprende la forma en que visualizo a Venezuela. En primer lugar, la salida de Maduro y todo el aparataje gubernamental chavista, comenzando por la gobernación de Barinas, ojalá que gane un candidato opositor y se logre activar el revocatorio y que todo resulte a favor de la oposición. De no lograrse, hay que seguir intensificando las sanciones y los bloqueos, y deberían regresar las guarimbas y la escasez de productos, para crear las condiciones para que se dé una guerra civil o una intervención militar.

El otro amigo, me dijo: “Oscar, yo deseo ver a mi Venezuela en paz y que mejore su economía, sin revocatorio y que se acaben las sanciones, los bloqueos y el regreso al diálogo político”.

Politólogo