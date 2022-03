Difusión viral, propaganda y realidad

Desde mediados de la década de los 90 del siglo XX el fenómeno de la comunicación viral se ha hecho más popular, expandiéndose, integrándose y trasformando el ecosistema de medios de comunicación social. En 1996, Rayport, en uno de sus artículos, considerados fundacionales de la mercadotecnia viral, hacia la siguiente recomendación: “Deja que los comportamientos de la comunidad objetivo se encarguen de difundir el mensaje”; Godin en el 2000, en su obra Liberando la ideavirus (Unleashing the ideavirus), citado por Dafonte y Martínez (Del View al Share: el papel de la comunicación viral en la transformación del ecosistema mediático Alberto Dafonte Gómez, Xabier Martínez Rolán, Junio 2016),ya mencionaba la necesidad de agregar facilidades a los usuarios, en la interfaz del acceso de los servicios sobre la internet para compartir ideas, mensajes, a modo de virus, entre sus asociados, por ejemplo agregar, en los correo electrónico o sitios web, un botón para compartir un artículo.

La estrategia de mercadotecnia empleada para promover las nuevas redes sociales, Facebook (2004), Twitter (2006), ‒posteriores a Myspace Agosto 2003 ‒ empleaban frases como “compartir” y “difusión viral”, para enfatizar lo novedoso, creando muchas expectativas sobre el impacto que se podría alcanzar con ellas con campañas de publicidad, ajustadas a segmentos pequeños de audiencias, más cercanas afectivamente, de bajo costo. Era un mensaje bien direccionado para los usuarios, publicistas y anunciantes, la base de su modelo de negocios.

Lo primero, despejemos los falsos dilemas, no hay contradicción entre la difusión viral y difusión masiva —sea ésta amplia (broadcast), o sea estrecha (Narrowcast) o segmentada. Pero también, hagamos un esfuerzo en poner las cosas en su justo lugar, ya se cuentan con varios estudios serios que despejan el camino.

¿Qué es la difusión viral?

Partamos de la popularmente conocida comunicación de “boca a boca”, cuyo mensaje a veces podríamos calificar de verdad, rumor o chisme, dependiendo de la veracidad y propósito del contenido, de la credibilidad del emisor y de la credulidad del receptor; si quien lo recibe lo comparte a su vez con sus relacionados, en otra comunicación “boca a boca”, sucesiva, se estará haciendo difusión viral, es decir propagando entre los allegados el mensaje.

A diferencia de un virus, la propagación del mensaje en la difusión viral no se da como un simple contagio, sino será una decisión, consciente o inconsciente, de los involucrados. Esta difusión, tiene sus limitaciones, ya conocidas por las ciencias sociales. De acuerdo a la “teoría del mundo pequeño”, también conocida como la “teoría de los seis grados de separación”, es muy probable que está no se dé más allá de seis saltos sucesivos. Por otro lado, es probable que se manifiesten algunos de los fenómenos sociales sobre el comportamiento humano objeto de estudio de la sociología y psicología social por años.

En este sentido, es oportuna la cita:

“El experimento del mundo pequeño comprende varios experimentos llevados a cabo por el psicólogo social Stanley Milgram (1967), en su investigación sobre las redes sociales en los Estados Unidos. Lo innovador de esta investigación fue la revelación de que la sociedad humana es una red social que presenta la estructura del mundo pequeño, caracterizada por interconexiones mucho más cortas de lo esperadas. Los experimentos son frecuentemente asociados con la teoría de los seis grados de separación, a pesar de que Milgram nunca utilizó personalmente este término.” (Experimento del mundo pequeño) (resalado nuestro)

Por otro lado, es importante diferenciar audiencia, quién escucha, lee, percibe; de seguidores activos, los suscritos que han manifestado actividad recientemente en la plataforma; de los suscriptores que no dan señales de vida en cuanto a su actividad en la plataforma; de los fans o fanáticos, que imitan, emulan, los comportamientos, las modas difundidas en las cuentas de usuarios, persona o empresa, que siguen. De esta claridad se podrá comprender mejor el posicionamiento real ‒incluso, el retorno efectivo de inversión, en términos de publicidad‒ que tiene cada medio y cada plataforma en la audiencia.

La difusión masiva, es inevitable

Sigamos con la analogía de la comunicación “boca a boca”; veamos un caso real. Por ejemplo, se trata de personas de cualquier barrio de nuestros países, que por su carisma, carácter, personalidad y por la actualidad y veracidad de la información que manejan se convierten, de hecho, en voceros, cronistas, legitimados por la propia comunidad; todos recurrirán a ella, “con nombre y apellido”, para saber la novedad en determinados asuntos. Incluso, esta responsabilidad puede recaer en un grupo de personas, que se reúnen en algún sito o espacio —a modo de espacio público—, como por ejemplo “la esquina”, “la plaza”, “la pulpería” —curioso, Simón Rodríguez, era pulpero, en Azángaro, Perú, al igual que Ezequiel Zamora, en Villa de Cura, en el Estado Miranda, en Venezuela.

En todos estos casos, lo que comenzó como una persona que empleaba la difusión viral o comunicación “boca a boca”, se fue convirtiendo progresivamente, por su aceptación, popularidad y éxito, en un emisor que emplea la difusión masiva segmentada o restringida (narrowcast); muy posiblemente se les llamará: “influenciador”, youtuber, o se trasformará formalmente en un medio de comunicación masivo prensa, radio o Televisión establecido.

Esta conclusión, a la que llegamos empíricamente, observando y comparando hechos de la vida cotidiana, son el método que emplea Martín Lindstrom en el libro Small data, para generalizar y llegar a conclusiones en el estudio de fenómenos sociales del comportamiento humano. Pero también es la conclusión a la que llegó Duncan Watts (Dr., PHD, en física cuántica, Investigador senior de Microsoft, y profesor de sociología en la Universidad de Columbia, miembro del Instituto de Santa Fe), con sus colaboradores, al estudiar 12 meses de data bruta de Twitter, —millardos de eventos difundidos en la plataforma de red social de Twitter, incluyendo la propagación de nuevas historias, vídeos, imágenes, y peticiones—, empleando probablemente BigData, ciencia de datos, entre otras técnicas y ciencias.

El principal hallazgo al que llegó:

“Encontramos que, en todos los dominios y eventos de todos los tamaños, la difusión en línea se caracteriza por una sorprendente diversidad estructural. Los eventos populares, crecen regularmente a través de mecanismos de difusión virales y de difusión masiva amplia ‒broadcast ‒, esencialmente en todas las combinaciones imaginables de las dos. En consecuencia, encontramos que la correlación entre el tamaño de un evento y su viralidad estructural es sorprendentemente baja, lo que significa que saber qué tan popular es un contenido dice poco acerca de cómo se propagó o difundió”, (The structural virality of online diffusion, Sharad Goel, Ashton Anderson Stanford University, Stanford; Jake Hofman, Duncan J. Watts, Microsoft Research, New York, NY, 10016, U.S.A., publicado en Julio 2015) (traducción e inclusión de texto en negrillas nuestro).

En este trabajo también se menciona otro hallazgo interesante, publicado en un ensayo citado: “la vasta mayoría de la difusión de eventos comprende solo pocos nodos, y raramente la generación se extiende más allá del nodo raíz o semilla” (The structure of online diffusion networks, Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce., Goel, S., D.J. Watts, D.G. Goldstein, 2012)

La teoría y la practica parecen converger en que la clave para que se de una comunicación viral exitosa, muy rara, está realmente en la idea contagiosa, que Godin llama Ideavirus, más que en la plataforma, los canales, la tecnología. Para completar la fórmula exitosa esta la gente, los consumidores, que en este caso serán los prosumidores, pues participan en la interpretación, recreación y propagación sucesiva del mensaje o ideavirus, siempre y cuando estén motivados.

Una estrategia útil

La primera recomendación que hacemos es aprovechar, para la comunicación social, dos nuevas características que ofrecen las Tecnologías de información: la potenciación de la interactividad del usuario-consumidor y la posibilidad de disponer en el ciberespacio de los contenidos por más tiempo, que los habituales.

No hay periódico de ayer

Hoy hay una expresión popular que ilustra lo que sucede: “Todo lo que se sube a la internet, se queda en la internet”. Más aun, “todo lo que se sube a las múltiples nubes ‒de sistema operativo de Android, de sistema operativo IoS de Apple; de las cuentas de Whatsapp, Instagram, Facebook, Google, Telegram, Linkedin, Tiktok, etc.‒ se queda allí”. Esto aplica para la comunicación también.

Igualmente, en la actualidad es el usuario-consumidor quien decide, interactivamente, cuando una novedad deja de serlo, ya que en cualquier momento puede retomarla, pudiendo hasta revivir la nota con el tiempo, si el cambio en el contexto las hace nuevamente vigentes, de interés, pertinentes. El ciberespacio es como una especie de memoria de largo plazo colectiva, donde el usuario-consumidor es un sujeto, podríamos decir, más activo en el hecho comunicacional.

Una mano lava la otra y juntas lavan la cara

Claro, en este caso, serían tres.

Veamos, la segunda recomendación, siendo la internet y las nubes de computación una especie de “memoria de largo plazo colectiva” de la que se dispone en el ciberespacio, con una estrategia combinada con las plataformas de redes sociales, se puede ampliar, articular e integrar el tratamiento de un hecho actual, al vincular éste con hechos pasados, con análisis, con opiniones sobre el mismo, se le estará aportando al usuario-consumidor-audiencia, no solo información, sino nuevos elementos con el propósito de facilitar la comprensión y entendimiento de la situación particular. A la vez, se mitiga el fenómeno actual de la fragmentación de la información en este espacio-digital-virtual.

La interacción en estas plataformas digitales es mayormente asincrónica -bajo demanda, ya sea en línea y fuera de línea‒, ello le resta efectividad. Por tal razón, la comunicación masiva tradicional es necesaria para completar la estrategia, para amplificar y empaquetar coherentemente las notas con la difusión sincrónica en audiencias más amplias.

Una estrategia similar ya ha sido propuesta por Duncan Watts, Peretti y Fruming, 2007, en su ensayo “Viral marketing for the real world” (citado por Dafonte, Martínez, Junio 2016), la denominaron mercadotecnia de gran semilla (big-seed marketing); se inicia la distribución viral con los medios de comunicación masiva, con lo cual se asegura una base de receptores del mensaje inicial, con una optimización de los contendidos y de la interfaz, para su distribución posterior persona a persona, peer to peer.

Es la oportunidad para comunicar con el propósito más allá de informar, una comunicación para comprender y entender, para debatir, para superar los sesgos, para concienciar, para decidir.

Esta especie de editorialización dinámica integrada, que planteamos, conlleva a una mayor responsabilidad ética y moral, por cuanto se presta para la manipulación de masas.

Entre los tres recursos: la internet, las redes sociales, los medios de difusión masiva tradicionales, se potencian los resultados y se optimiza el uso de los recursos.

Hay que deslastrarse de las culturas heredadas de los viejos paradigmas de comunicación social propias de cada medio, ampliar la visión, decantar la propaganda de la información que se recibe sobre las nuevas tecnologías de información, sus innovaciones en productos y servicios, y prestarle más atención, cual científico, a la realidad.

También el desafío exige un nuevo rol de los periodistas, el de ser mentores, pues se deberán sumar en las mediaciones ‒mensajes, contenido‒ las aproximaciones de otras perspectivas de múltiples disciplinas del saber. Igualmente, se deben integrar la sala de noticias con profesionales de la sociología, la sicología, la lingüística-cognotivista, la antropología cultural, etcétera. A parte, establecer vínculos, alianzas, para contar con la colaboración de especialistas que se hagan en la práctica comunicadores.

Son muchas las combinaciones, estrategias e innovaciones a explorar y explotar, solo se requiere audacia y creatividad.