“Doña Violencia” para los gringos, ya no vale ni una gota de petróleo”

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Citgo… Cada vez que veamos a estos fascistas de la oposición extremista, (“Doña Violencia” y el candidato misógino oficial de la CIA), recordemos que son los canallas del despojo de Citgo, en el que llevan la bandera los hampones Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, Capriles Radonski, entre otros delincuentes. Llena de impotencia cómo esos bandidos, se han reído en la cara de nosotros los venezolanos. Estos facinerosos operaron en conchupancia con los gringos, quienes excluyeron de la subasta judicial al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, además, se le impidió defender los derechos de Venezuela ante los tribunales estadounidenses. Hay que hacer justicia, enviar a esos forajidos a la cárcel.

2.- Otra de las tantas canalladas de los fascistas… Resulta que una firma de abogados expuso ante el TSJ, una demanda de nulidad en contra de la Ley de Protección de Pensiones porque, supuestamente, transfiere obligaciones del Gobierno a particulares. Vean la maniobra. Observen cómo operan los golpistas de la ultraderecha. Piden sanciones y bloqueos, impulsan una guerra económica buscando desbancar al país, que quede sin dinero, para después presionar y hacer ver que el Gobierno bolivariano actúa injustamente y evade su responsabilidad. Los extremistas se van contra los pensionados y a favor de los empresarios. He aquí un ejemplo más de que esta gente detesta a las personas más necesitadas.

3.- ¿Tocaron al rector del CNE, Juan Carlos Delpino?… Y la oposición terrorista y los gringos no tocan con cuatro ni maracas. Lo cierto es que, al presidente Nicolás Maduro, se le ocurrió plantear que los candidatos firmaran un acuerdo para reconocer los resultados del CNE, tras las elecciones del 28 de julio, y sucedió como cuando alguien le lanza una piedra a un panal de avispas bravas. Esos opositores andan todos alborotados queriendo comerse vivos a los chavistas. Y se les comprende. La ruta de “Doña Violencia” y el misógino de la CIA, no es electoral. Tras la certeza de que están derrotados, solo les queda cantar fraude. Aunque se les aconseja que no se les meta en la cabeza arremeter con un llamado de arrechera, tipo Capriles Radonski en 2013.

4.- La incógnita ya no es si “Doña Violencia” seguirá conspirando, sino hasta qué punto el Gobierno se lo permitirá… Todos sabemos que la oposición extremista está montando el show que arman siempre cuando pierden las elecciones. Salen a decir que les hicieron trampa y a buscar pruebas que nunca aparecen, pero, por lo menos, a mí, me retumba en la mente lo que dijo el camarada Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv, palabras más, palabras menos: las acciones violentas de esos opositores no valen la sangre derramada de ningún venezolano o venezolana. Cabello es quien más les ha dicho que no les permitirán más violencia… Y no está jugando.

5.- La derrota pintada en la frente… Hay mucho desespero en los opositores terroristas. En el fracaso perciben la dura experiencia de sus errores; desaciertos que los llevan a sentir la sensación de la soledad, experimentando la mengua de un apoyo nacional e internacional cada vez más marcado. Solo cuentan con un puñado de influencers y periodistas prepagos que tratan de mantenerlos arriba y dar la impresión de que Doña Violencia está vibrando en la punta.

Pero, la realidad es que no les caminó bien ese disparate de que “Doña Violencia” hiciera una campaña electoral paralela a la del candidato de la CIA, pensando que, si este hampón ganaba, le entregara la presidencia. Tal maniobra llenó de incertidumbre y desgano a la gente. Muchos electores de la misma derecha no asimilan la argucia.

6.-El trato diabólico… Sí, satánico, y no exagero. Qué otro calificativo se le puede dar a una componenda entre una homicida como “Doña Violencia” y el candidato de los gringos, otro asesino comprobado, que en dupla quieren llegar a Miraflores, para entregarle a intereses extranjeros nuestras riquezas en detrimento del pueblo. Lo dije desde que apareció ese “Mata Monjas”, seleccionado como candidato en una reunión de la oposición terrorista: ahí lo que hay es negocio. Lo que no se sabe es cuántos dólares recibe ese viejo bandido -con el perdón de nuestros viejitos dignos y honestos-, por hacer el papel de tapa, pendón y títere de esa señora. Entre ese revoltijo de delincuentes no hay nada gratis, todo es un negocio, todo son dólares.

El camarada Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando 480, leyendo una carta de Patricio, “El Maracucho”, lo confirmó. Dijo que Inmundo se le alzó a La Sayo y le reclamó que no le estaba bajando los cobres (los dólares), para que él operara como candidato presidencial, pero a la señora se le incorporó lucifer, le prendió un mollejero (una discusión) y le recordó el pacto que ellos hicieron cuando lo eligieron, y las razones por las cuales ella había decidido levantarle la mano, para que fuese candidato presidencial.

Leyó textualmente Cabello: “María Corina pactó con Edmundo que ella le levantaría la mano como candidato presidencial, con la condición de que la nombrara como su vicepresidenta, una vez que ganara las elecciones. A los 60 días después de juramentarse, Inmundo tendría que anunciarle al país que por complicaciones en su salud había tomado la decisión de renunciar”.

Así son ellos. Esa es la realidad. Entre esos bandidos de la oposición terrorista, lo que hay es un solo negocio fraguado con la permanente conspiración en Venezuela. Ninguno de esos hampones es digno de llegar a la presidencia, ni ahora ni nunca.

7.-La rara dictadura de Maduro… Creo que a la oposición se le agotaron los calificativos en contra del presidente Nicolás Maduro. Y en ese sentido me pregunto: ¿Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se hubiesen calado todos esos epítetos en contra de ellos y de sus respectivas familias? No creo. Esos expresidentes tienen unos cuantos muertos encima.

En un trabajo periodístico, Telesur dice que el historiador venezolano Juan Monasterios Malavé, explicó que el nuevo modelo político que llegó con la caída del dictador Marco Pérez Jiménez, inició con una represión sin precedentes en la historia del país, período especialmente sangriento protagonizado por Rómulo Betancourt, el primer presidente luego del derrocamiento de la dictadura perezjimenista.

“Betancourt inició en Venezuela la figura horrenda de los desaparecidos. Hay un dirigente comunista del estado Carabobo (centro-norte), Donato Carmona, cuyo cadáver aún no ha aparecido y fue detenido por la Digepol, policía de Rómulo Betancourt (…) Con Raúl Leoni (sucesor de Betancourt, entre 1964-1969), eso se intensificó, y el cálculo más aproximado de la realidad, es que más de ocho mil personas fueron desaparecidas en Venezuela. Eso es una cosa realmente increíble que la llevó a cabo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez y hasta Luis Herrera Campins”, comentó el historiador.

Esas, sí eran dictaduras. Esos presidentes homicidas no hubiesen soportado las ofensas y humillaciones que tolera nuestro máximo líder de la revolución bolivariana, un estadista, un hombre de diálogo, paz y conciliación.

8-. Doña Violencia” para los gringos, ya no vale ni una gota de petróleo… Me permito transcribir este post de Oscar Schemel, presidente de la encuestadora Hinterlaces, del 2 de febrero de 2024, porque ahora está más vigente que nunca; los acontecimientos se han desarrollado tal como lo plantea en esa publicación, en la que, el también comunicador social y sociólogo, comienza destacando: “La Casa Blanca dispuesta a sacrificar a María Corina Machado por petróleo seguro y constante venezolano”.

Dice que esta fue la más importante conclusión que surgió entre el asesor del presidente Biden, Juan González, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. “El representante norteamericano lamentó que Machado no escucha, es intransigente y está obsesionada por ser presidenta”.

Schemel indicó que Estados Unidos prefiere más orden y menos confrontación ideológica. María Corina no garantiza la estabilidad social y política necesaria. “El funcionario estadounidense dispuesto a planchar arrugas, reclamó bajar el tono de los discursos, para seguir avanzando”.

El presidente de Hinterlaces precisó que detrás de Barbados, lo que hay es un gran acuerdo por el petróleo, el oro y la migración. “La administración Biden se plantea su estrategia hacia Venezuela, como consecuencia de la ineficacia de la política de las sanciones, el drama de la migración, las tensiones en el Medio Oriente y la experiencia de la guerra fría”.

Schemel concluyó que “asistimos al nacimiento de un nuevo orden global, más definido por la geopolítica, la geoenergía que por las ideologías”.

Ahora, conociendo a los genocidas del norte, quién puede dudar que “Doña Violencia” ya no vale para ellos ni una gota de petróleo. Jamás van a comprometer sus intereses por el de una oligarca caprichosa, que viendo frustrados sus deseos de llegar a Miraflores, se ha inventado cualquier disparate.

La historia reciente está llena de casos en los que los gringos, después que utilizan a la gente, se la “lanzan a los buitres”. Quizás este todavía no sea el caso de “Doña Violencia”, porque no tengo dudas de que esa señora sigue pensando en volver al terrorismo, y los norteamericanos nunca van a dejar de conspirar contra Venezuela. Aún les hace falta, lo que está por verse es hasta dónde la dejaría llegar el Gobierno revolucionario si insiste en la desestabilización.