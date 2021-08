EEUU: ¿caos destructivo?

Desde hace varios años he escrito señalando que la estrategia de EEUU hoy, no es solamente derrocar gobiernos. Si lo logra, mejor, pero se trata principalmente, de caotizarlos, hacerlos inviables. Entonces no se trata de un Caos Constructivo sino destructivo, lo que cuadra perfectamente con la lógica imperial.

EEUU trata de desestabilizar China generando conflictos en Xinjiang, aprovechando que es una región autónoma y existe una minoría, los uigures, que son musulmanes y suelen organizar disturbios, lo que obliga a China a enfrentarlos, ello da pie a campañas insidiosas organizadas por EEUU.

Venezuela ha sido sometida a desestabilización, a esfuerzos reiterados para tratar de derrocar al gobierno: golpes de Estado, intervenciones a través de nuestras costas como la operación “Gedeón”. Por estas y otras razones, no podemos bajar la guardia.

El imperio trata de colocarnos a la defensiva y limitar nuestra acción política nacional e internacional, olvidando que la mejor defensa es el ataque. EEUU en la medida que se va debilitando estratégicamente y los pueblos van despertando y tomando iniciativas antimperialistas, trata de apabullarnos con su superioridad militar y control mediático plagando al mundo de mentiras. La política del ALBA es tomar iniciativas y pasar a la ofensiva. ¿Qué hará el imperio? ¿Amenazarnos con las armas nucleares? No debemos ceder ante el chantaje nuclear, debemos unirnos con el pueblo de EEUU, rechazar el chantaje y aislarlos internacionalmente. El pueblo unido jamás será vencido.

La política del presidente Maduro de mantener al pueblo movilizado e informado es correcta. El domingo 08 de agosto debíamos elegir a los compañeros y compañeras que serán nuestros candidatos para las elecciones regionales y municipales de gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, que se realizarán el próximo domingo 21 de noviembre de 2021. Fue una buena movilización con disciplina y ánimo. Ese espíritu nos conducirá a la victoria.

La agresión imperial es permanente y variada. Una intervención militar no tiene horario ni fecha en el calendario, pero debe contar con unas condiciones políticas y militares específicas. No parece que hayan logrado crearlas, pero siempre debemos estar preparados para lo peor. A camarón que se duerme se lo lleva la corriente.