EEUU: Más agresivo y criminal

Estratégicamente EEUU está a la defensiva, su principal rama productiva es la producción de armas y su economía por lo tanto, depende de la guerra. Por eso necesita producir y vender armas. Patrocina la entrega de armas a Ucrania, pero no ha hecho donaciones. Se aprovecha de la necesidad de Ucrania y las vende. Esta endeudando a Ucrania, lo que la hace más dependiente de EEUU hoy y mañana. De esa política de endeudamiento, tenemos una larga y dolorosa experiencia: quedamos más subdesarrollados, endeudados y más dependientes y sometidos. Ese será el camino de Ucrania y allá no surgirá un presidente Chávez ni un discípulo como Maduro, resteados con la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Si surgiera un líder defensor de la soberanía y la independencia, lo asesinarían de inmediato.

Antes de que surgiera la guerra, Rusia le propuso a EEUU, de hecho, un pacto de no agresión. Biden lo rechazó. Necesita las manos sueltas para manejar crímenes y atentados contra la humanidad y el planeta. Como presidente de EEUU es un incompetente, pero como asesino tiene todas las credenciales.



Putin no es comunista ni socialista. Es un antimperialista y no les teme a los asesinos pagados por el capital financiero, que hoy tiene la hegemonía. Putin, disuelta la Unión Soviética, se planteó recuperar a Rusia y mantener la unidad con las antiguas repúblicas soviéticas. Lo que puede mantener la unidad frente a las políticas imperialistas, es que hoy un mundo unipolar es insostenible y se requiere composición y una dirección plural. Hemos entrado en un mundo del multilateralismo y eso es contradictorio con el mundo que los que sostienen a Biden, quieren restablecer.



Los movimientos de Rusia han sido claramente defensivos y por eso ocupa Ucrania y trata de disolver el núcleo nazifascista que hoy la gobierna, como firme aliado de la corriente ultra reaccionaria que se va haciendo hegemónica en EEUU. No hay otra salida que el multilateralismo, reforzando a la ONU a partir de la alianza que pueden encabezar China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México, Argentina… y los países de Europa, África, Asia, aquellos dispuestos a respetar la soberanía, la independencia de los pueblos de todos los colores y de todas las creencias, que acepten la independencia y los caminos propios que cada pueblo vaya escogiendo.