El chantaje electoral

Cuando se analice políticamente las acciones que han ido marcando estos comienzos del siglo XXI, nos encontramos con la presencia activa de una derecha internacional extremadamente injerencista e inescrupulosa que se maneja sin importarles para nada en absoluto, el contenido de la carta fundacional de las Naciones Unidas y todo el andamiaje jurídico establecido en el derecho internacional público, que señala como la formula real y concreta para hacer sostenible y sustentable la paz internacional, y que comienza con el irrestricto respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, a sus soberanías, a la independencia política, al trato entre iguales entre los Estados y la resolución de los conflictos por las vías pacificas y diplomáticas…pero el mundo observa como el imperio y los gobiernos que mantienen una actitud servil y de obediencia ciega a todas las ordenes emanadas por el gobierno estadounidense, para apoyar las mal llamadas sanciones y los criminales bloqueos que tienen sobre varios países en el mundo…y en especial con Venezuela…que se ha convertido en un obsesivo y perverso objetivo político, irrespetando cualquier norma de convivencia y tolerancia…

Como no descansan en su empeño por derribar al chavismo del poder político, se están inventando unos supuestos argumentos que no resisten un serio análisis sobre las razones que esgrimen para estar en contra del proceso electoral que tiene una fecha aprobada (el 6 de diciembre de 2020) por el arbitro electoral venezolano, en acuerdo con más del 95% de las organizaciones con fines políticos, y que se van a realizar para cumplir con un mandato constitucional, para que tengamos a nueva Asamblea Nacional, el 05 de enero del 2021…

Y esta derecha internacional injerencista, ubicados en un trío de bloques de aliados y declaradamente antichavistas: el imperio, la Unión Europea y el Cartel de Lima…que alegan no reconocer a las próximas elecciones parlamentarias, por un discurso político con poca fortaleza argumentativa, cuando se contrasta con la realidad electoral de Venezuela…cuando dicen que no hay garantías ni condiciones y que no están participando todas las fuerzas políticas…

Esta presión imperial lo que demuestra es de que estamos en presencia de un vulgar chantaje electoral…

Politólogo