El ciclón fue un fracaso

La reacción de alguna gente al fallido ciclón es digna de siquiatra.

Primero desean una devastación y un muertero “con tal de salir de la dictadura”. Esos son sus buenos deseos, que la pandemia se vaya de las manos, emigración masiva por el Darién, apagones de escala bíblica —provocados por su tutela imperial— y ahora fue el deseo de que el ciclón devastase medio país. Eso les hubiera producido un regocijo orgásmico.

De pronto —cosas de los ciclones— al bicho le dio por degradarse a piche tormenta y finalmente a garúa vergonzosa. Entonces culpan a @NicolasMaduro de alarmista y hubo un chiquilicuatro que formuló el novísimo concepto de (coge aire) “terrorismo de Estadio en el área climatológica”. Eso dijo. Más bolsa y se muere. Claro, el plan era el del deslave de 1999: acusar al Gobierno de no hacer nada y no llevar ni una curita a un centro de acopio. Imagino su gañote por los medios del mundo mundial.

En ciencias de la salud mental llaman “síndrome de la fatalidad” al miedo generalmente infundado a enfermedades horribles. La mayoría de las veces la medicina consiste en tranquilizarnos. No, ese dolor no es apendicitis, ese estornudo no es covid-19… Pero hay quienes se empecinan en pronosticar para Venezuela las peores catástrofes. Tanto las presagian que las terminan deseando. Como erigieron al rrrÉgimen en mal absoluto cualquier otra calamidad, por brutal que sea, es un mal relativo, es decir, radicalmente menor. Un terremoto, un incendio incontrolable, un ciclón. Ojalá venga una debacle de esas “con tal de salir de esta pesadilla”. La muerte de cientos de miles o millones es tolerable comparada con el rrrÉgimen. Por eso aplauden el bloqueo, que nos nieguen vacunas en medio de la peor pandemia de los siglos, porque bienvenida sea una mortandad bíblica si acaba con el chavismo. Viven fantaseando que la viruela del mono se descontrole para culpar al rrrÉgimen. No creen que el Gobierno controló la covid-19 como en ningún otro país. Dicen que en el hospital tal hay un ala con miles de covides. Hay cientos de miles de cuerpos insepultos que están escondiendo, como si fuera tan fácil ocultar cadáveres.

Es la neurosis de la gata Flora, y perdona la vulgarideza: si se lo meten chilla y si se lo sacan llora.

@rhm1947