El expresidente interino que ya no es

Después del 5 de enero de este año 2021, cuando se instaló en Venezuela la nueva Asamblea Nacional, se originó en el Parlamento Europeo una serie de interesantes debates, que partieron de la base de una reflexión política que se hicieron: si la persona que nosotros estamos reconociendo como “presidente interino”, ya no es diputado, y, por lo tanto, tampoco es presidente del parlamento nacional venezolano…¿Cuál es la base legal para poder seguir apoyándolo como presidente interino?…

A partir de ese momento, comenzó una fuerte discusión entre los parlamentarios, que en su gran mayoría son afines a la derecha internacional…pero que tenían frente a ellos a una realidad política que no podían evitar: con la juramentación del nuevo poder legislativo, en la que no estaba incluido “el autoproclamado”, porque no participó como candidato a parlamentario.

Uno de ellos llegó a decir: “no podemos seguir reconociendo al que ya no es, a pesar de que nunca tuvimos de acuerdo con esas elecciones en Venezuela…otro fue un poco más agudo en su opinión: “El parlamento europeo y la unión europea, no tiene entre sus atribuciones andar reconociendo o no , a supuestos gobiernos interinos”…

Evidentemente, que luego de estos debates políticos, la Unión Europea deja al descubierto una serie de contradicciones a raíz del “Tema Guaidó”…ya que por un lado, ya no lo reconocen como “presidente interino” de Venezuela, pero lo siguen viendo como un líder político dentro de la oposición venezolana, con la cual mantienen relaciones muy cercanas, “comprometidas y de primer nivel”…y por el otro lado, no reconocen las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020, ya que consideran que no fueron “libres y creíbles”…como tampoco creen en esa ilegal figura del diputado por “continuidad administrativa”…

Y para mayor enredo político, la Unión Europea se resiste a reconocer a Nicolás Maduro como el único y verdadero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela…

Y lo peor de todo, entre tantas contradicciones políticas, es que la Unión Europea mantiene su actitud arrogante e injerencista en contra de la población venezolana, cuando no levantan las ilegales sanciones, ni los criminales bloqueos…