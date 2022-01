¿Hacia dónde va el chavismo?

Luego de efectuadas las elecciones últimas, regionales y municipales, parece necesario hacer algunas aproximaciones, las que veremos de interés, como un visor de utilidad en los resultados y algunas proyecciones, con la observación inicial de que tales análisis parecen no haberse efectuado lo suficiente ni en el gobierno ni en la oposición. Lo que pudo ser una fuerte derrota del chavismo no lo logró la oposición dividida en las elecciones de gobernadores y alcaldes, como de los diputados regionales y concejales.

Por tal motivo, ello fue un factor determinante en el triunfo del chavismo en esos niveles regionales y municipales del sistema previsto en nuestras normas jurídicas, lección que no ha arrojado los necesarios y obligantes análisis que han podido o debido hacerse en los sectores de gobierno y oposición.

De modo pues, que el chavismo con los varios matices que ya luce, logró una victoria apreciable tanto en los estados como en los municipios, por los desaciertos de los partidos de oposición, quienes no antepusieron la estrategia a la táctica lo cual los encegueció, error elemental de dirigentes experimentados de nuestro escenario.

Veamos lo que nos ocupa en perspectiva: el chavismo ha perdido anclaje, el atractivo de impacto de los años iniciales del movimiento. No ha podido interpretar los nuevos escenarios que han surgido; el desgaste del gobierno, el olvido imperceptible de la figura de Chávez, carencia de revisión de las tesis iniciales, la no inclusión de factores surgidos luego de la ausencia del líder fundamental.

Lo creemos, no hay duda de que luce un partido no remozado que debe “remendar piezas”, que sus tesis antiguas no captan los rápidos escenarios surgidos luego de la ausencia del líder fundador. ¿Cómo revisar enfoques que no han dado resultados, la oxigenación de creencias con nuevos elementos diferentes a las del inicial chavismo?

No bastan los slogans. Estos sirven en la oposición no en el gobierno. En éste se requiere efectividad, resultados, cambios de timón oportunos, apertura a otras corrientes de pensamiento. ¿Han hablado con la mediana empresa, los sectores industriales jóvenes? Creemos que no. Los factores emergentes o imprevistos han desbordado los esquemas no renovados del inicio del proceso, lo cual luce desfasado e insuficiente.