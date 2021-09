El indulto póstumo

Acaba de suceder. En Virginia, Estados Unidos, el gobernador Ralph Northam concedió “indultos póstumos” a siete personas de raza negra que fueron ejecutadas en la silla eléctrica en febrero de 1951 por la presunta violación de una mujer blanca. La decisión de indulto póstumo se fundamenta, según la determinación ejecutiva del gobernador, en “la injusticia de sus juicios y el castigo extremo”. Esta noticia, setenta años después de la crueldad judicial, me recuerda aquella expresión clamorosa de Albert Naud, autor de No matarás, diciéndonos que “no hay angustia alguna que pueda compararse al horror desesperado que experimenta el hombre honesto frente a un ajusticiado cuya inocencia se comprueba después de la ejecución”.

Volvemos, entonces, al problema de la pena de muerte que no garantiza un orden social justo. La condenatoria a muerte en Virginia de esos seres, sin el debido proceso, no era otra cosa que una condena racista, una condena de odio, una condena sin la evidencia de la culpabilidad. Por ello insisto en que la pena de muerte nunca ha servido ni servirá como barrera legal y político-social para contener la acción inhumana y cruel de los delincuentes; todo lo contrario, en los países desarrollados o en vías de desarrollo donde existe la pena de muerte, el crimen continúa en proporciones preocupantes y con la grave consecuencia de inocentes condenados a muerte por errores judiciales. Siempre se ha dicho que la pena de muerte precisa de jueces infalibles, de jueces que no pueden errar y, por supuesto, ello es imposible por la naturaleza humana. En fin, quiero expresar que la aplicación de esa pena capital es tan cruel y repugnante como la violencia del criminal o cualquier acción perpetrada contra el derecho a vivir. Ni el criminal ni el Estado tienen derecho a quitarle la vida a nadie, pero aún esa pena sigue siendo una sombra ominosa que sigue al hombre, obstinadamente.

El indulto se concede para que no se cumpla la pena y hemos visto, históricamente, cómo en Estados Unidos la pena de muerte ha sido aplicada a muchos inocentes y hoy, nuevamente, al ser humano lo embarga ese horror desesperado ante un racismo perverso que se refleja en el sistema de justicia. El “indulto póstumo” jamás podrá tener su efecto de extinción de la pena y queda como una ficción de justicia frente a la infamia de una sentencia ejecutada, porque algo es cierto: la vida no se devuelve.