El mal tino de Guaidó

Horas después de que el parlamento carioca decidiera que sí hay motivos suficientes para llevar a juicio al nazi presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad debido al mal manejo que ha hecho de la pandemia ocasionada por la covid-19, viene Juan Guaidó y lo felicita por las redes sociales por su “apoyo” a los venezolanos que se han radicado por allá.

Que el presidente de la nada ande por ahí pelándole los dientes a cuanto representante de las cavernas de la política internacional hay, no es noticia, es decir, no es algo novedoso. Solamente recordemos que le besó los pies y algunas otras partes del cuerpo al extremista republicano (valga la redundancia) Donald Trump hasta que, luego de enterarse tardíamente de que este debía abandonar la Casa Blanca, pasó a presentarse de hinojos ante Joseph Robinette Biden Jr, con la misma disposición necesaria para darle lo que este pida, requiera y mande.

Pero volvamos al mal tino de Guaidó y la querencia con respecto a Bolsonaro. Esa relación pudiera explicarse de tres maneras, primera hipótesis: el político venezolano es sumamente leal a sus amigos. Ja ja ja. Acerca de este punto no hay más comentarios. Segunda hipótesis: ese señor, además de no leer la prensa, no oye radio ni ve televisión, ni está atento a lo que sucede en el mundo. Tercera hipótesis: tiene muy malos asesores.

Como no creemos que sea cierta la primera hipótesis ni podemos resolverle la tercera. Aquí trataremos de ayudarlo a ponerse al día acerca de lo que sucede en Brasil: Como consecuencia de la política negacionista de Bolsonaro con respecto al peligro del coronavirus, en esa nación se han contagiado a la fecha más de 22 millones de personas y han muerto más de 607.000.

Su terrible gestión de la pandemia será investigada después de que el senado brasileño aprobara el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación en el que se acusa al mencionado mandatario de nueve delitos, entre ellos el de crímenes contra la humanidad.

Ahora la Fiscalía General de la República de Brasil ha decidido abrir una investigación preliminar en la que analizará los datos recabados por los senadores. En el documento presentado la semana pasada se acusa a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia: comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad -juzgados por el Tribunal Penal Internacional.